البحرين وإسرائيل تتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وذكر بيان رسمي أوردته وكالة أنباء البحرين، أن اتصالا هاتفيا جمع كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتهى إلى الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وتابع البيان ان “هذه الخطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط”، موضحا أن “الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين، من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة”.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن “تقديرها لمملكة البحرين لاستضافتها الورشة التاريخية “الازدهار من أجل السلام” في المنامة بتاريخ 25 يونيو 2019، والتي كان هدفها دعم السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني” مشيرا إلى أن كافة الأطراف ستستمر في جهودها بهذا الاتجاه لتحقيق حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وبحسب البيان، أكد العاهل البحريني خلال هذا الاتصال على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.