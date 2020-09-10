معركة المصابين وسط أسرهم

يخضعون للحجر الصحي ويعانون ضغوطات نفسية ويندمون على لامبالاتهم

لم يخف أحد المصابين بكورونا، أن التعايش مع الفيروس في المنزل أشد وطأة من المستشفى، فالمريض، وإن تحققت له كل الظروف في بيته، يبقى متوجسا من تطور إصابته، ناهيك عن انتقال العدوى إلى أفراد أسرته.

زارت “الصباح” بعض المصابين المرضى الذين يخضعون للحجر الصحي بمنازلهم، ورافقت السلطات المحلية أثناء تقديمها بعض المساعدات لهم، عبارة عن كمامات أو مواد للتعقيم، فالسلطات تحتفظ بلائحة أسماء المصابين في المنطقة الخاضعة لنفوذها، وتتوفر على عناوينهم، في حال إذا رغبت في التواصل معهم لسبب ما.

تقدم قائد المقاطعة إلى أولى العمارات، حاملا كيسا بلاستيكيا كبيرا به عشرات الكمامات، في حين ظل “المقدم” في الجهة الأخرى يحث المارة على الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس، ويراقبهم عنصر من القوات المساعدة.

أطل رجل من “العين السحرية” قبل فتح الباب، ثم خرج مرتديا كمامته للتحدث مع قائد المنطقة، وقال إن وضعيتهم الصحية جيدة، ويخضع وزوجته، المصابة بالفيروس أيضا، لكل التدابير، دون أن يخفي حاجتهما إلى دعم نفسي من الجيران، لمساعدتهما على تجاوز المحنة.

طرق قائد المقاطعة، مرة أخرى، باب شقة ثانية، فخرج شخص مصاب بالفيروس، شكر السلطات المحلية، وهو يتسلم كيسا من الكمامات، وحين سأله المسؤول نفسه عن احتياجاته رد بتلقائية :”الحمد لله كل شيء متوفر”.

لم يختلف المشهد نفسه في شقة أخرى، رغم أن المصابين بضعة أشخاص من أسرة واحدة، فأبدوا أملهم في الشفاء القريب، معلنين أنهم يلتزمون بتدابير البروتوكول العلاجي بحذافيره.

تكرر المشهد أكثر من مرة، إذ قرر قائد المقاطعة مباشرة حملات التوعية والتحسيس بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وقصد شققا سكنية يصعب، حسب أحد الجيران، الالتزام فيها بتدابير الحجر المنزلي، لأن مساحتها لا تتعدى 55 مترا مربعا، وتضم العمارات أزيد من 16 شقة، ما يزيد من خطورة انتقال العدوى، ما دفع بعض المصابين إلى الانتقال إلى منازل أخرى أكثر شساعة، وبعيدة عن الاكتظاظ السكاني، حتى تمر محنتهم الصحية.

أغلب المصابين الذين صادفتهم “الصباح” يؤكدون أنهم يلتزمون بعدم مغادرة الشقة، طيلة مدة الحجر المنزلي، ويتكلف أقرباؤهم بتوفير كل ما يحتاجونه من مؤونة، في حين لا يخفون أن بعض جيرانهم غادروا شققهم، تفاديا لانتقال العدوى إليهم.

تعايش المصابون بكورونا مع ظروف الحجر في منازلهم، إذ تلقوا شروحات حول الارتداء السليم للكمامة واستعمال كل وسائل الوقاية، مثل غسل اليدين أو تعقيمهما واحترام التباعد الاجتماعي، إضافة إلى تناول الأدوية المحددة في بروتوكول العلاج.

ويعترف أحدهم أن فترة الحجر المنزلي قاسية جدا على المصابين، فاللامبالاة والاعتقاد أن المرض انتهى، يتسببان في هذه الزيادة المقلقة في الحالات الإيجابية والوفيات، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها السلطات المحلية “لتصحيح سلوكات بعض الأفراد الذين يقللون من خطورة الفيروس وساهمت ممارساتهم اليومية غير السليمة في زيادة عدد حالات الإصابة المؤكدة”.

خالد العطاوي