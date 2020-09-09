منتدب قضائي بفاس مبحوث عنه

أمر قاضي التحقيق بابتدائية صفرو، بإيقاف منتدب قضائي بنظيرتها لفاس، مشتبه في علاقته مع شبكة مختصة في النصب والاحتيال على شباب عاطل راغب في الهجرة إلى الديار الأوربية، بعدما متعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة في جلسة سبقت شروعه في التحقيق التفصيلي مع المتهمين الخمسة في الملف بينهم جمعويتان.

وجاء قرار القاضي المكلف بالتحقيق في هذا الملف، بعد استماعه تفصيليا الاثنين الماضي للمتهمين الثلاثة الرئيسيين، واكتشافه حقيقة مشاركة المنتدب القضائي، وهو عون سابق قبل ترقيه، في بعض عمليات النصب التي نفذتها المتهمة الرئيسية، رئيسة جمعية بفاس المعتقلة بسجن صفرو، كما زميلتها من إيموزار كندر وشخص ثالث. وأوقف المتهمون وبينهم زوجة ثالث المتهمين، مسرحة، بناء على أبحاث وتحريات فتحتها الضابطة القضائية للدرك بمركز إيموزار كندر، في شكايات عاطلين اتهموهم بتسلم مبالغ مالية مختلفة تراوحت بين مليون سنتيم وثلاثة ملايين، نظير وعود بتهجيرهم للعمل بالخارج، قبل اكتشافهم حقيقة النصب والاحتيال عليهم.

حميد الأبيض (فاس)