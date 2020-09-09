البؤر تفضح بروتوكول البطولة

سبع حالات بوادي زم وأخرى بالحسيمة وحد أقصى مقابل التأجيل

توسعت بؤرة الإصابة بفيروس “كورونا” بالأندية الوطنية لكرة القدم، بتسجيل سبع حالات جديدة بسريع وادي زم، ظهر أمس (الثلاثاء)، قبيل مباراته أمام الرجاء، اليوم (الأربعاء)، في مؤجل الدورة 22 من بطولة القسم الأول. وارتفع عدد الحالات بالفريق إلى ثمان، باحتساب اللاعب الذي تأكدت إصابته أول أمس (الاثنين).

وكشفت مصادر مسؤولة أن الحالات السبع الجديدة تهم أربعة لاعبين، وفردا من الطاقم التقني، وآخر من الطاقم الإداري، ومستخدما، فيما ينتظر الفريق نتائج 19 عينة، كانت قيد التحليل إلى حدود ظهر أمس. وأوضحت المصادر نفسها أن هلعا يخيم على مكونات النادي، بفعل العدد الكبير للمصابين، مشيرة إلى أن إجراء مباراة الرجاء بات مستحيلا، وأن المسؤولين قرروا مراسلة العصبة الاحترافية والجامعة لهذا الغرض.

وسجلت إصابة جديدة بالقسم الثاني لعضو من الطاقم التقني لشباب الريف الحسيمي، ما فرض إجراء مكونات النادي تحاليل جديدة، قبل استئناف التداريب.

ويأتي الارتفاع المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا، ليفضح ثغرات البروتوكول الذي أعدته الجامعة لاستئناف المنافسات الكروية، من خلال ضعف المراقبة، والسماح للاعبين والمؤطرين والمسيرين بالمغادرة بعد نهاية التداريب والمباريات، وتأخر فرض الحجر الفندقي على الأندية.

وأصيب أيضا حكم بعصبة البيضاء بالفيروس، ما فرض إخضاع جميع زملائه في العمل للتحاليل، وسط حالة من الهلع والخوف.

وتسارع جامعة القدم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لإصدار قرار يقضي بتحديد حد أدنى من حالات الإصابة بالفيروس، يرجح أن يكون سبعا، قبل تأجيل أي مباراة.

ويصطدم القرار، الذي قد يصدر في الساعات القليلة المقبلة، بمشاكل كبيرة، على غرار تأخر نتائج التحليلات، التي قد تستغرق 48 ساعة، كما أنه في حال تسجيل حالة، أو حالات إيجابية، فإنه يتم إجراء التحاليل لباقي مكونات الفريق، وإخضاعهم للحجر، ما يعني أن حالة واحدة قد تمنع إجراء المباراة.

يذكر أن جامعة كرة القدم عجزت عن إجراء بطولة الفئات الصغرى، رغم إصرار الرئيس فوزي لقجع على استئنافها، فيما تم تأجيل أغلب مباريات البطولة النسوية.

عبد الإله المتقي