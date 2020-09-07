إحالة “بزناس” على ابتدائية سيدي بنور

أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بنور، الجمعة الماضي، متهما بترويج المخدرات والخمور رفقة مساعده، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور.

وقررت النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، إيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسيدي موسى، إلى حين عرضهما على الغرفة الجنحية، لمحاكمتهما من أجل المنسوب إليهم.

وأوقفت الضابطة ذاتها، المتهم المتحدر من دوار العزابة الواقع بتراب الزمامرة، حينما دخل تراب دوار الحلالفة الواقع بالجماعة القروية لبوحمام بإقليم سيدي بنور. وحجزت لديه 12 كيلوغراما من مادة الكيف سنابل وكيلوغرامين من التبغ المهرب (طابا) ونصف كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وتمكنت الضابطة نفسها في الإطار ذاته، من حجز 200 لتر من مسكر ماء الحياة (الماحيا)، كما أوقفت مساعد المتهم على متن دراجة نارية، كان يستعملها في عملية ترويج المخدرات، فيما لاذ المزود الرئيسي، الذي يتحدر من زواية سايس التابعة لزاوية سيدي إسماعيل، بالفرار.

أحمد ذو الرشاد (سيدي بنور)