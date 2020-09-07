״الحريك״ يورط متهما بالحسيمة

أفادت مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بالدريوش أوقفت نهاية الأسبوع الماضي، شخصا يتحدر من جماعة أولاد أمغار، للاشتباه في وقوفه وراء تنظيم رحلات للهجرة السرية، انطلاقا من سواحل إقليم الحسيمة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي تمكنت من ضبط قوارب ومحركات لدى المعني بالأمر، كانت معدة لاستعمالها في تهجير شباب المنطقة، إلى جنوب إسبانيا، مقابل مبالغ مالية يؤديها المرشحون للهجرة السرية للمعني بالأمر. وجرى تقديم المتهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، والذي قرر متابعته في حالة اعتقال، بعد أن وجه له تهم خرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة أو حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية و البحرية لدائرة الجمارك، وتكوين عصابة إجرامية واتفاق بهدف إعداد و تنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي بصفة سرية و اعتيادية.

ج . ف (الحسيمة)