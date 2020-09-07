اغتصاب مطلقة بشاطئ الجديدة

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، في الخامس عشر من الشهر الجاري، في ملف جنائي يتابع فيه شاب من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية الاغتصاب بالعنف.

وجاء إيقاف المتهم، بعد توصل الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالمدينة، بشكاية من الضحية، التي أكدت أنها مطلقة وأم لبنت وأنها تضطر إلى المجيئ إلى الجديدة من حين لآخر للبحث عن فرصة عمل.

وأضافت أنها يوم الحادث، كانت جالسة فوق سور الشاطئ وفجأة في حدود الساعة التاسعة ليلا، أحست برغبتها في التبول، فتوجهت وراء فندق مصنف، ليباغتها المتهم ويعبر لها عن رغبته في ممارسة الجنس عليها، وأمام رفضها جرها إلى مكان بعيد وأسقطها على الأرض ولم يتركها إلا بعدما قضى وطره منها. وتوجهت بعد ذلك، إلى مقر الدائرة الأمنية الثالثة، التي توجد على بعد أمتار قليلة من الشاطئ ووضعت شكاية ضد المتهم.

أ . ذ (الجديدة)