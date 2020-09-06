زخات رعدية قوية وطقس حار بعدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية اليوم الأحد وغدا الاثنين، عددا من عمالات وأقاليم المملكة، في حين سيعرف عدد من المناطق طقسا حارا (ما بين 40 و44 درجة) غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم ابتداء من الواحدة من بعد زوال اليوم الأحد وإلى غاية الثالثة من صباح غد الاثنين، عمالات وأقاليم ميدلت، وبولمان، وصفرو، وفاس، وإفران، والحاجب، وخنيفرة، وخريبكة، وتنغير، وورزازات، وزاكورة، والرشيدية، وأوسرد، ووادي الذهب، وداخل بوجدور.

وأضافت أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بهبات الرياح وتساقط البرد.

وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب أيضا أن تعرف عمالات وأقاليم أوسرد، ووادي الذهب، وبوجدور، والعيون، والسمارة، وطانطان، وأسا الزاك، وطاطا، وكلميم، وسيدي إفني، وأكادير اداوتنان، وتارودانت، والصويرة، وشيشاوة، ومراكش، واليوسفية، والرحامنة، وقلعة السراغنة، وسيدي بنور، وسطات، وآسفي، طقسا حارا غدا الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و44 درجة.