كورونا … 1555 إصابة جديدة والبيضاء في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1446 حالة شفاء، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 70 ألف و160 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 53 ألف و929 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76,9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1329 حالة بمعدل فتك يبلغ 1,9 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (462 حالة)، ومراكش-آسفي (234)، ودرعة-تافيلالت (222)، والداخلة-وادي الذهب (165)، والرباط-سلا-القنيطرة (148).

كما تم تسجيل 88 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و80 حالة بجهة فاس-مكناس، و64 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و29 حالة بجهة سوس-ماسة، و28 حالة بجهة كلميم-واد نون، و26 حالة بجهة الشرق، وتسع حالات بجهة العيون-الساقية الحمراء.

أما توزيع حالات الوفيات الجديدة، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 10 حالات وفاة بجهة مراكش-آسفي، وثماني حالات بجهة فاس-مكناس، وسبع حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وأربع حالات بكل من جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة، وحالتي وفاة بدرعة- تافيلالت، وحالة وفاة بكل من جهتي بني ملال-خنيفرة وسوس-ماسة.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 193,2 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 4,3 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألفا و15 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و976 ألفا و336 حالة.

وأصبح مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، يبلغ 14 ألفا و902 حالة، أي بمعدل 41 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 189 حالة، 34 منها تحت التنفس الاصطناعي-الاختراقي.