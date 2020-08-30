الاتحاد الدولي يوقف ثلاثة عدائين

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن وحدة النزاهة التابعة له أوقفت ثلاثة عدائين مغاربة، طبقا للوائح الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات، ضمنهم عداء بالمنتخب الوطني.

وكشف الاتحاد الدولي في النشرة الشهرية، أول أمس (الخميس)، أنه أوقف محمد تندوفت، المختص في ثلاثة آلاف متر موانع، ثلاثة أشهر، بعد ارتكابه مخالفة في 23 فبراير الماضي.

وأكد الاتحاد توقيف رشيد بنعيسى، المختص في السباقات على الطريق، أربع سنوات، بعد ارتكابه مخالفة في 15 دجنبر الماضي، كما أوقف نور الدين المنصوري، المختص في المسافات الطويلة، أربع سنوات، بعد ارتكابه مخالفة في 13 أكتوبر الماضي، علما أنه من العدائين الذين يمارسون بأوربا، إلى جانب رشيد بنعيسى، ويحملان جواز سفر مغربيا، وغير منتميين إلى المنتخب الوطني، عكس تيندوفت.

ورفض الاتحاد الدولي الكشف عن أسباب توقيفه للثلاثي المغربي، غير أن بنعيسى ومنصوري خرقا لوائح المنشطات، في الوقت الذي استبعد مصدر «الصباح»، أن تكون عقوبة تندوفت لها علاقة بهذه الآفة.

ص. م