الرصاص في مواجهة مغاربة بمليلية

مهاجرون سريون ينتفضون وأعمال شغب تصيب 20 أمنيا واعتقال 26

أطلقت الشرطة الإسبانية بمليلية عيارات من الرصاص المطاطي لمواجهة مهاجرين، أغلبهم مغاربة، يقطنون بمركز للإيواء،بعدما نقلوا احتجاجاتهم إلى شوارع المدينة المحتلة.

وقال مصدر من المدينة، لـ “الصباح”، إن حالة احتقان تسود مليلية المحتلة، إذ حشدت السلطات الإسبانية، أول أمس (الخميس)، عناصر أمنية جديدة لمواجهة ما تسميه “غضب” المهاجرين السريين بمركز الإيواء المؤقت، وامتداد المواجهات إلى خارج المركز، ما أدى إلى تراشق بالحجارة وتهشيم واجهات محلات تجارية، قريبة من الشارع، ما أدى إلى هلع وارتباك في المدينة.

وأوضح المتحدث نفسه أن المواجهات أسفرت، إلى حدود أمس (الجمعة)، عن اعتقال 26 شخصا، أغلبهم من جنسية مغربية، في حين ذكرت الشرطة الإسبانية أن 20 فردا من حراس الأمن والشرطة الوطنية أصيبوا في المواجهات، بعد تدخلهم لاحتواء الوضع،باستخدام معدات مكافحة الشغب، ومنها الرصاص المطاطي.

وذكر المتحدث نفسه أن حوالي 400 من المهاجرين السريين بمركز الإيواء المؤقت شاركوا في المواجهات العنيفة، يتزعمهم أفارقة من جنوب الصحراء، إضافة إلىمغاربة يطالبون بنقلهم إلى شبه الجزيرة، وإنهاء فترة الحجر عليهم بسبب كورونا، مشيرين إلى أن وجودهم بالمركز المؤقت من شأنه أن يعرضهم للإصابة بالفيروس، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بكورونافي المدينة المحتلة،الذين وصل عددهم إلى 131 إصابة، منها حالات خطيرة في وحدة العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي للمدينة.

ولم تتوقف الاحتجاجات بمركز الإيواء في مليلية، كما في مركز سبتة، إذ تعددت، في الآونة الأخيرة، حركات احتجاجية، منها وقفة، وافتراش الأرض للنوم في العراء، وإضراب عن الطعام، للضغط على الإسبان الراغبين في ترحيل المهاجرين إلى المغرب، كما تشهد مراكز بعينها، ومنها مركز حماية الطفولة “لا بوريسيما”، الذي يؤوي قاصرين مغاربة مشردين، ظروف إيواء قاسية، وصل صداها إلىالبرلمان الإسباني من خلال سؤال حول وضعيته، بعدما حصل عضو في الحكومة المحلية من أصول مغربية على فيديو يوثق معاناتهم داخل المركز الذي لا تتعدى طاقته الاستيعابية القصوى 200 سرير، ويعيش فيه ما يفوق 900 قاصر مكدسين بشكل حاط من كرامتهم، والكثير منهم مصابون بأمراض خطيرة خصوصا الأمراض الجلدية، في حين كشفت بعض التحقيقات أن معظم القاصرين المغاربة القاطنين في مراكز الإيواء بالمدينة المحتلة، أصبحوا مدمنين على جميع أنواع المخدرات والخمور، وعرضة للاستغلال والاعتداء الجنسي، من طرف “شبكات منظمة”.

خالد العطاوي