رسالة رياضية: عصبة هاوية

بغض النظر عن تداخل اختصاصاتها مع الجامعة، وحجب بعض صلاحياتها، فإن العصبة الاحترافية لم تقدم أي إشارات على أنها تستطيع تسيير بطولة يقال إنها احترافية، كيف؟

أولا، رغم أن القانون يمنحها صلاحية تسيير البطولة بأكملها، إلا أن العصبة تسير البرمجة فقط، ما يطرح علامات استفهام حول تنازلها عن باقي الصلاحيات، خصوصا من حيث البحث عن الموارد، وتوزيع عائدات النقل التلفزيوني، والاستقلالية المالية.

والغريب في الأمر هو أنه حتى ملف البرمجة فشلت فيه العصبة الاحترافية، بحكم افتقادها للكفاءات، وعدم استقلالية أعضائها، وعدم عقد أي اجتماع بينهم، ورضوخها لبرنامج الجامعة، وتصوراتها، التي يغلب عليها الطابع الارتجالي.

ثانيا، هناك سوء تواصل كبير للعصبة مع الأندية، في ظل تأخر الرد على مراسلاتها، وتأخر إصدار برنامج المباريات، وغياب أدنى تنسيق مع السلطات المحلية والأندية ومندوبيات وزارة الصحة، ما يؤدي إلى تخبط وارتجالية كبيرين.

فإلى حدود ظهر أمس (الجمعة)، لم تحسم العصبة الاحترافية في مباريات اليوم (السبت) وغدا (الأحد)، من بطولة القسم الأول، كما قررت تأجيل مباريات الدورة 28 من بطولة القسم الثاني، وتعويضها بالمباريات المؤجلة، دون أن تعلن ذلك في أي بلاغ.

فكيف يعقل أن تدبر الفرق تنقلاتها، وبرامج تداريبها، وهي لا تعرف هل ستلعب أم لا؟ ومتى؟ وكيف ستدبر مديرية التحكيم، وإدارة التلفزيون، وباقي وسائل الإعلام عملها، وهي لا تعرف شيئا عن برنامج المباريات، على بعد ساعات من انطلاقها؟

ثالثا، يكلف الموقع الرسمي للجامعة أكثر من 200 مليون سنويا، فلماذا يصلح هذا الموقع إن لم تعلن فيه البلاغات والقرارات وبرامج المباريات، ويقدم صورة عن كرة القدم، وعن الجامعة التي تسير الرياضة الأكثر شعبية في البلاد؟

إذا كان الوضع بهذه العشوائية في بطولة احترافية، فلكم أن تتصوروا كيف هو الوضع في باقي الأقسام، والعصب، والمنتخبات. تصوروا فقط.

عبد الإله المتقي