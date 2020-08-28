فيروس البطولة يصيب 12 صحافيا

إصابة حكم مساعد وتحقيقات تورط فندقا بتطوان بنقل العدوى إلى الفتح

ضرب فيروس كورونا 12 تقنيا ومسؤولا بقناة «الرياضية، ضمنهم رؤساء وحدات التصوير و»كاميرمان» أثناء نقل مباريات البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني.

وكشف مصدر مطلع إصابة ستة أفراد بمجموعة تكلفت بنقل مباريات شباب الحسيمة والراسينغ البيضاوي ونهضة بركان ومولودية وجدة، والمولودية وأولمبيك خريبكة، فيما أصيب العدد نفسه خلال مباراة المغرب التطواني والفتح.

ووفق إفادة المصدر نفسه، فإن طاقم «الرياضية»، عانى الأمرين قبل إخضاعه لتحاليل الكشف عن كورونا، إذ ظل ينتظر لأيام قبل الاستجابة إلى نداءاته، كما اضطر بعض التقنيين إلى المبيت خارج منازلهم، خوفا من انتقال العدوى إلى ذويهم وأسرهم، قبل أن يتوصلوا بالنتائج، التي جاءت إيجابية لمعظمهم.

ويخضع المصابون حاليا للحجر المنزلي، فيما نقل بعضهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات، كما تحوم الشكوك حول نقل العدوى إلى أسرهم.

من ناحية ثانية، كشفت التحقيقات التي أجراها الفتح أن إصابة 10 لاعبين وثلاثة أفراد من الطاقم الإداري والطبي للفريق، جاءت بعد إقامة الفريق بأحد الفنادق في تطوان.

وعلمت «الصباح»، أن ما رجح فرضية إصابة 13 عنصرا بالفريق في فندق بتطوان، تعرض طاقم القناة الرياضية للإصابة بكورونا، بعدما أقام فيه بدوره.

واضطر الفتح إلى إجراء التحاليل المخبرية، لجميع مكونات الفتح الرياضي، إذ برمج 52 كشفا الثلاثاء الماضي، أسفر عن إصابة واحدة إيجابية، لعاملة بأكاديمية الفريق، و60 تحليلة أول أمس (الأربعاء)، ومثلها، أمس (الخميس) واليوم (الجمعة).

وبلغت عدد التحاليل المخبرية التي أجراها الفريق 132، للاعبين وأطر إدارية وتقنية وطبية، إضافة إلى مستخدمين بأكاديمية الفريق بالرباط، وعناصر الأمن الخاص، في الوقت الذي تخضع جميع المرافق التابعة له للتعقيم.

ويعيش جميع لاعبي الفريق والطاقم المصاب بفيروس «كورونا»، حالة صحية مستقرة، إذ لم تظهر على العديد منهم أعراض، خلال الحجر الصحي، الذي يقضونه بأحد فنادق الرباط، في الوقت الذي نقلت العاملة بأكاديمية الفريق إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاجات الضرورية.

وتعيش مديرية التحكيم حالة استنفار، بعد إصابة أحد حكام النخبة بفيروس كورونا.

وكشف مصدر مسؤول أن النتائج المخبرية جاءت إيجابية بالنسبة إلى حكم مساعد، ضمن ثلاثي الحكم زين العلوي، من عصبة البيضاء، ما فرض إخضاع جميع المخالطين لفحوصات جديدة، للتأكد من سلامتهم.

عيسى الكامحي وص. م