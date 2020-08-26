نغوما ومالانغو يفاجئان الرجاء

الفريق يسترجع بنحليب ويخصص له برنامجا لاستعادة لياقته البدنية

تفاجأ جمال سلامي، مدرب الرجاء، لمردودية الكونغوليين بين مالانغو وفابريس نغوما، منذ عودتهما إلى البيضاء الأسبوع الماضي.

وذكر مصدر مطلع أن سلامي اضطر إلى ضم اللاعبين إلى تداريب المجموعة، بعد أن وقف على إمكانياتهما البدنية والتقنية.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن اللاعبين لم يكتفيا بخوض تمارين منزلية خلال فترة الحجر، التي قضياها بالكونغو، بل كانا يخوضان مباريات إعدادية مع فرق محلية، ما انعكس بالإيجاب على مردودهما.

وخصص سلامي لنغوما ومالانغو برنامجا خاصا منذ عودتهما للعاصمة الاقتصادية، يتماشى مع إمكانياتهما بعد الفترة التي قضياها بعيدا عن الميادين والتي تجاوزت أربعة أشهر، قبل أن يفاجأ بإمكانياتهما في فترة وجيزة ويلحقهما بتداريب المجموعة.

وفي موضوع آخر، كشف الرجاء عبر موقعه الرسمي، وضعية مهاجمه محمود بنحليب العائد من الإصابة.

وكتب الرجاء “استأنف بنحليب التداريب، منذ الأسبوع الماضي، من أجل إعادة التأهيل من الناحية البدنية. اللاعب سيخوض التداريب بشكل انفرادي تحت إشراف الطاقمين التقني والطبي، على أن يعود للتداريب الجماعية بمجرد استعادة كامل لياقته البدنية”.

ن. ك