كورونا يصل طاقم “رشيد شو”

وصل فيروس كورونا المستجد، إلى طاقم برنامج “رشيد شو” الذي يبث على شاشة القناة الثانية “دوزيم”، ويقدمه رشيد العلالي. وعلمت “الصباح”، أنه تأكدت إصابة أحد أعضاء الفريق بالفيروس، ويتعلق الأمر بشابة، مازالت تتلقى العلاجات الضرورية للقضاء على كوفيد 19.

ومن جانبه، نشر العلالي عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع “انستغرام” خبر إصابة أحد طاقم برنامجه “رشيد شو” بالفيروس. وكتب على صورة تجمعه بالمصابة وعضو آخر من فريق العمل، تدوينة جاء فيها “إيمان من فريق إعداد رشيد شو تصاب بفيروس كورونا دعواتكم لها ولعائلتها بالشفاء العاجل”، قبل أن يضيف “ردو بالكم”.

يشار إلى أن القناة لم تحسم بعد في قرار عودة برنامج “رشيد شو”، خلال الموسم التلفزيوني المقبل.

إ.ر