تأجيل محاكمة قاتل بحار

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، النظر في ملف متهم بقتل بحار إلى بداية الشهر المقبل، لاستدعاء بقية المصرحين وإصرار دفاع المتهم على ضرورة محاكمته حضوريا.

وتابع الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، المتهم من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، مع حالة العود والسكر العلني البين.

وتعود وقائع هذه الجريمة إلى 12 يونيو الماضي، عندما توصلت الشرطة القضائية لدى الأمن الإقليمي بالجديدة، بخبر يفيد وفاة رجل في الخمسين من عمره بالمستشفى الإقليمي، متأثرا بإصابته بجروح في رأسه.

وبعد انتقال الضابطة القضائية إلى المكان، عاينت جرحا خلف رأس الهالك وتوصلت إلى هويته من قبل شقيقته، وعلمت أنه تعرض لاعتداء من قبل المتهم بحي القلعة الشعبي.

وأوقفت الضابطة نفسها المتهم وهو في حالة سكر، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. وبعد استرجاعه لوعيه، عملت على تنقيطه، فتبين أنه حديث الإفراج عنه بسبب تورطه في جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، وقضى بسببها 8 سنوات سجنا.

وصرح المتهم أنه ليلة الحادث، اقتنى قنينة خمر من إحدى الأسواق الممتازة واستهلك محتواها، وخرج قبل منتصف الليل وجلس قريبا من منزل والدته يدخن بعض السجائر. والتحق به الهالك وهو في حالة سكر وطلب منه بيعه سيجارة، فلم يتقبل الأمر. وأصر الضحية على بيعه سيجارة. فطلب منه المتهم الابتعاد عنه لكنه ظل مصرا على طلبه، ما اضطر إلى الوقوف ودفعه بعيدا عنه، فسقط وارتطم رأسه مع الأرض وظل ممددا عليها إلى أن نقلته سيارة إسعاف نحو المستشفى الإقليمي، وعلم في ما بعد أنه فارق الحياة. وأكد المتهم أنه لم تكن له نية قتل الضحية.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)