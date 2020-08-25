الحبس لسارق سيارة بمكناس

أوقف بعد إطلاق الرصاص عليه بعد أن حاول دهس عناصر الشرطة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، قرارا يقضي بمؤاخذة ثلاثيني لارتكابه جناية السرقة الموصوفة بالليل واستعمال مفاتيح مزورة وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم والتشرد، واستهلاك المخدرات، وخرق حالة الطوارئ الصحية، طبقا للفصول 509 و263 و329 من القانون الجنائي، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

اتخاذ القرار، جاء بناء على شكاية تقدم بها المسمى (ا.ع) إلى مصالح شرطة مكناس، مفادها أنه تعرض، أخيرا، لسرقة سيارته نوع (سوزوكي فوركو) من أمام منزله بـ(حمرية)،وفي اليوم نفسه، تم ضبط المتهم في على السيارة موضوع الشكاية، إذ لم يمتثل المعني بالأمر لنقطة المراقبة على مستوى مدارة المسيرة بالمدينة الجديدة (حمرية) بمكناس، محاولا دهس عناصر الشرطة، ما اضطر الشرطي (ع.ح) لاستعمال سلاحه الوظيفي وأطلق رصاصتين في اتجاه العجلة الخلفية، إلا أنه رغم انفجار العجلة، تابع المتهم سيره في الاتجاه المعاكس، لتنجح سيارة الشرطة في قطع الطريق عليه وتمكن المشتبه فيه من الفرار، وأثناء محاصرته، أوهم المتهم عناصر الشرطة أنه سيخرج سلاحه الأبيض من الخلف، ما اضطر شرطي إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، أجبرته على الاستسلام.

وعند الاستماع إليه، أكد أنه سبق أن تلقى علاجا نفسيا في 2012 بمستشفى الأمراض العقلية مولاي إسماعيل بمكناس، نتيجة إدمانه على المخدرات، معترفا أنه عثر على مفاتيح قرب السيارة المستهدفة، ما مكنه من فتح الباب ونجح في تشغيل محرك السيارة بحكم خبرته في كهرباء السيارات، ثم قام بجولة عبر شوارع المدينة، قبل أن يصطدم بالحاجز الأمني، حيث تم إيقافه تحت طلقات الرصاص.

وبناء على المتابعة وإدراج القضية بعدة جلسات حضرها المتهم في حالة اعتقال وتم التواصل معه من سجن تولال بمكناس. وبعد التأكد من هويته، اعترف بالمنسوب إليه. واعتبرت المحكمة القضية جاهزة والتمس الوكيل العام للملك الإدانة وحجزت القضية للمداولة، إذ توبع المتهم من أجل الأفعال المحددة حسب اعترافاته التمهيدية والتفصيلية، وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمؤاخذته، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بالعقوبة الحبسية المشار إليها.

حميد بن التهامي (مكناس)