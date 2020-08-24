مصحة جديدة بالبيضاء لعلاج الأمراض العقلية والنفسية والإدمان

بعد افتتاح مصحة فيلا دي ليلا الوازيس، في فبراير 2011، والتي تعتبر أول مصحة في المغرب،وإفريقيا، متخصصة في علاج الأمراض العقلية والنفسية والإدمان، وفق المعايير الدولية، ستشهد منطقة مجمع مطار البيضاء أنفا المرموقة افتتاح مصحة ثانية داخل العاصمة الاِقتصادية والتي ستحمل اِسم مصحة “فيلا دي ليلا – أنفا”.

وبفضل موقعها الإستراتيجي داخل بناية تمزج بين الاِبتكارات التكنولوجية، وعوامل السلامة، وبيئة عمل مثالية، بالإضافة إلى إطار معيشي ممتاز، تتوفر مصحة “فيلا دي ليلا – أنفا” على ثماني وحدات استشفائية للأمراض النفسية والعقلية تعمل بدوام كامل، ووحدة للعناية الطبية المركزة، ووحدة اِستقبال مستعجلات أمراض الطب النفسي والعقلي والفحوصات البسيشيكية الخارجية.

وستشهد المصحة الجديدة، لأول مرة في المغرب، إدخال ثلاث وحدات عالية التخصص هي “وحدة معالجة الأمراض العقلية لدى الأشخاص المسنين (الطب العقلي والنفسي للمسنين)، ووحدة معالجة الإدمان (طب الإدمان)، ووحدة إعادة التأهيل السوسيوسيكولوجي والتيتم تخصيص الطابق السادس برمته لها (الاِستشفاء النهاري).

في هذا السياق، يقول الدكتور محمد هاشم التيال، طبيب نفسي ومؤسس مصحتي الوازيس وأنفا: “لقد أردنا، من خلال إنشاء مصحة فيلا دي ليلا – أنفا، أن نخلق فضاءطبيايثمن دور كل العناصر التي ساهمت في نجاح المصحة الأولى، “فيلا دي ليلا – وازيس”، والتي تتجلى في طبٍ نفسي قائم على التميز، مبني على الدقة العالية في التشخيص، وجودة العناية الطبية والعلاج، بالإضافة إلى أنسنة العلاقة مع المريض”.

وتضم “مصحة فيلا دي ليلا – أنفا الجديدة”ستة طوابق، كما توفر للمستفيدين 73 غرفة فردية للاِستشفاء من الطراز الرفيع. وتعمل الزينة والزركشة الخارجية على توفير إضاءة رائعة وتكييف طبيعي للهواء كما أن لها رونقا خاصا يجذب الأنظار، بفضل تصميمها المعماري الفريد.

وعلاوة على الفضاءات المخصصة للاستشفاء، والأخرى المخصصة للأنشطة، وموقف للسيارات تبلغ مساحته 1200 متر مربع، تتوفرالمصحة على العديد من الفضاءات المكشوفة والتي تعتبر من العناصر الأساسية لمعالجة الأمراض العقلية، ومنها فضاء أخضر خارجي تبلغ مساحته 2200 متر مربع، وفضاء داخلي مكشوف يحتوي على حديقة، وفناء داخلي بالدور الأرضي يطل على المُنور المركزي الكبير والفخم.