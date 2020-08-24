لاعب يخوض مباراة مصابا بكورونا

فجر لاعب من سريع وادي زم أزمة جديدة في وجه جامعة كرة القدم، بعد مشاركته مصابا بفيروس “كورونا”، في مباراة فريقه أمام أولمبيك آسفي، أول أمس (السبت)، ضمن الدورة 24 من بطولة القسم الأول.

وتأكدت إصابة اللاعب قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، بعدما حل ممثلو السلطات المحلية بآسفي بالملعب، وأخبروا مندوب الجامعة، بأن نتيجة تحاليل أحد لاعبي وادي زم إيجابية، وهو ما تسبب في ارتباك كبير في أوساط الفريقين المتباريين، وطاقم التحكيم.

وطالب ممثل السلطة بتوقيف المباراة، لكن الحكم مصطفى كشاف طالب بمواصلة اللعب، فيما أصيب لاعبو الفريقين بهلع كبير، خصوصا لاعبي آسفي.

وحمل مسؤولو أولمبيك آسفي نظراءهم في سريع وادي زم مسؤولية الحادث، واعتبروا ذلك أمرا خطيرا، قد تكون عواقبه وخيمة على الفريقين، فرد المكتب المسير لسريع وادي ببلاغ أكد فيه أنه أخضع مكوناته لكشف أثبت أن جميع التحاليل كانت سلبية، وعلى ضوء ذلك، خاض المباراة، قبل أن يتوصل أثناء المواجهة بنتائج كشف ثان أجراه الجمعة الماضي، والتي جاءت إيجابية بالنسبة إلى لاعب واحد.

ونقل اللاعب المصاب على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى آسفي، مع عزل باقي اللاعبين والمرافقين، في انتظار إخضاعهم إلى مسحة طبية جديدة.

وشهدت البوابة الرئيسية لملعب المسيرة الخضراء فوضى كبيرة، واعتداءات على عدد من ممثلي وسائل الإعلام، الذين حلوا بالمكان بمجرد علمهم بالواقعة.

وانتهت المباراة بفوز الفريق المحلي، بهدف لصفر، أحرزه مهاجمه حمزة خابا في الدقيقة 37 بضربة رأسية.

وتابع البلاغ “لذا، تم اتخاذ قرار وضع جميع اللاعبين والطاقم التقني والإداري والطبي تحت الحجر الصحي، في انتظار نتائج المسح الذي سيجرى في القريب العاجل، والذي على إثره ستتخذ القرارات اللازمة”.

عبد الإله المتقي وحسن الرفيق (آسفي)