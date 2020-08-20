الرياضية” تتأكد من صحة العاملين قبل استئناف العمل”

أجرى العاملون بقناة “الرياضية”، مرة أخرى، فحوصات كشف فيروس كورونا المستجد، بعد أيام قليلة من اصابة محلل القناة بالفيروس.

وقالت مصادر مطلعة، إنه تقرر، قبل العودة إلى استوديوهات التصوير، واستئناف العمل بشكل طبيعي، إجراء مسحة ثانية للكشف عن الفيروس للتأكد من عدم نقل العدوى للعاملين بالقناة.

وكشفت المصادر ذاتها، أنه جرى تقسيم العاملين إلى ثلاث مجموعات، لتجنب الاكتظاظ، مشيرة إلى أن تعليمات اعطيت ليجري كل العاملين بدون استثناء الفحوصات،بعد تعقيم جميع مرافق مقر القناة بعين الشق.

وخضع العاملون بالقناة، في وقت سابق، ومباشرة بعد تخفيف الحجر الصحي، لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي اصابة في صفوفهم، لكن اضطروا إلى إعادتها بعد تأكد من إصابة محلل بكوفيد 19، والذي كان يخالط عددا من العاملين ويتواصل معهم.

إ.ر