سلطات الجديدة تنهي عرسا

‎استنفر عرس بحي المويلحة بالجديدة عصراليوم الخميس، السلطة المحلية والقوات العمومية، لإنهاء حفل زفاف لم يمض على بدايته إلا وقتا قصيرا.

‎وتعالى صوت موسيقى من المنزل الذي كان يحتضن العرس، ماأثار انتباه عون سلطة الذي بادر بدوره إلى إخطار قائد المقاطعة الحضرية الخامسة صاحبة الاختصاص الترابي، الذي تحرك إلى مكان تجمع المدعوين مؤازرا بثلاث سيارات على متنها رجال شرطة بالزيين المدني والرسمي وسيارة قوات مساعدةوأعوانه سلط، وبعد أن طوقواالحفل، عملوا على تفريق الحاضرين ، كما صادر القائد الأدوات الموسيقية التي كانت تصدر منها الأغاني.

‎وجاءت مداهمة السلطة والأمن للحفل السالف الذكر ، تطبيقا لمقتضيات قانون الطوارئ الصحية التي تطبقه بلادنا تصديا لجائحة كورونا ، سيما خلال موجتها الثانية التي تتميز بارتفاع أعداد المصابين في عدة مدن مغربية ومنها الجديدة التي سجلت اليوم الخميس 19 حالة مؤكدة.

‎عبدالله غيتومي (الجديدة)