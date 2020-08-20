الحر يهدد بمقاضاة منتحلي صفته

قال الرابور المغربي الحر، إن “عصابة”، تنتحل صفته، على المواقع التواصل الاجتماعي، للقيام بعمليات التشهير والابتزاز.

وأوضح الحر، الذي فرض اسمه في الساحة الفنية بقوة، إن أفراد العصابة تتكون من نساء أيضا، وتنشط في الفنيدق دون أن يكشف تفاصيل أخرى عنها.

وتابع الحر حديثه بالقول إنه وقف على بعض علميات الابتزاز التي يقوم بها أفراد العصابة، مشيرا إلى أنه لن يظل صامتا أمام “الجرائم” التي يرتكبها باسمه.

وهدد الحر باللجوء إلى القضاء، ضد أي شخص يحاول تشويه سمعته، موضحا انه يتوفر على كل الأدلة التي تثبت قوله، ومستعد للكشف عنها في الوقت المناسب.

وكشف الحر انه سبق أن انتحلت العصابة ذاتها، صفحته خلال ارتكاب جرائم الابتزاز، لكن قرر عدم متابعتهم لأسباب كثيرة، لكن هذه المرة، سيلجأ إلى القضاء ليقول كلمته.

وفي سياق متصل، حققت آخر أعمال الرابور، ويتعلق الأمر بأغنية صورها على طريقة فيديو كليب تحمل عنوان “حس بيا” نسب مشاهدة قياسية، إذ شاهدها بعد أيام قليلة من طرحها، أكثر من 16 مليون مشاهدة.

إ.ر