المقاول الذاتي ينقذ 120 ألف شاب

رؤية جديدة وامتيازات إضافية ترفع إقبال العاطلين والباحثين عن شغل

دعا الملك في خطابه، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة البنوك إلى “تعزيز دورها التنموي، خاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة”. وأصدر توجيهاته إلى الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد “العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي”.

أصبح بإمكان المقاولين الذاتيين والتعاونيات الاستفادة من الصفقات والطلبيات العمومية، بعدما تمت المصادقة على مرسوم يتضمن مقتضيات تعطي الحق لهذه الوحدات في الاستفادة من الصفقات العمومية.

عرف برنامج المقاول الذاتي إقبالا كبيرا، خلال الشهور الأخيرة، بفضل التدابير التي تم اعتمادها لتحفيز الشباب على إنشاء مقاولاتهم وخوض غمار التشغيل الذاتي، بدل البحث عن شغل لدى الغير أو في أسلاك الوظيفة العمومية. وتشير المعطيات المتوفرة، حاليا، إلى أن عدد المنخرطين في البرنامج تجاوز 120 ألفا.

واعتمدت الحكومة مقتضيات تحفيزية تهم مساطر إنشاء المقاولة وتسهيلات جبائية، إذ لا يشترط التوفر على مقر، ويمكن لأي شاب التسجيل عبر بوابة المقاول الذاتي التي أنشئت لهذا الغرض، ويمكنه متابعة مسار طلبه إلى حين التوصل بشهادة، تتضمن رقم التعريف في السجل الوطني للمقاول الذاتي، وتسلم له بطاقة المقاول الذاتي من شبابيك البريد ليمارس نشاطه. ويعفى المقاول من التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية.

فمن الناحية الإدارية ليست هناك أي تعقيدات، إذ يتم التسجيل عن طريق الأنترنيت، ولا يكون المقاول مضطرا إلى التنقل إلى وكالات البريد إلا عندما يسحب البطاقة الخاصة به، أو عند تقديم التصاريح الخاصة برقم المعاملات وأداء الضرائب المستحقة. ويستفيد المقاول من تسهيلات وتحفيزات جبائية، إذ لا يلزم بمسك المحاسبة، بل يكتفي بالتصريح بالشرف بمداخيله ويعرف مسبقا قيمة المبلغ الذي عليه دفعه، إذ يطبق معدلين فقط حسب نوعية المقاولة.

ويشترط على الراغب في التسجيل في برنامج المقاول الذاتي والاستفادة من مجموعة من الامتيازات التي تخولها هذه الصفة، ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 500 ألف درهم بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، ويخضع هذا الصنف لنظام خاص للضريبة على الدخل، تم تعديله بمقتضى قانون المالية 2019، إذ تم تخفيض الواجب أداؤه من 1 % إلى 0.5 على رقم المعاملات الذي يصل إلى 500 ألف درهم، وتخفيض الضريبة على مقاولات قطاع الخدمات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 ألف درهم من 2 % إلى 1.

ويلتزم المقاول بالتعامل بالفواتير، والتصريح برقم المعاملات المحصل عليه وأداء المستحقات الضريبية المستحقة على رأس كل ثلاثة أشهر.

وساهمت التسهيلات التي تخولها صفة المقاول الذاتي في إقبال عدد من الشباب، خاصة المقاولات الناشئة المبتكرة “ستارطوب”، إذ أن الحصول على صفة المقاول الذاتي تعطي ثقة أكبر للزبناء، ويصبح بإمكانه إصدار فواتير على الخدمات التي يقدمها والمنتوجات التي يصنعها، كما يصبح له رقم تعريف يمنح المتعاملين معه ضمانة أكبر.

عبد الواحد كنفاوي

قروض خاصة

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، خلال اجتماعها في 20 أبريل الماضي، إحداث آلية ضمان للقروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين أطلق عليها اسم “ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19”. ويشترط للاستفادة من هذا الضمان، الذي يغطي 85 في المائة من مبلغ القرض، أن يكون طالب القرض منخرطا في نظام المقاول الذاتي، وألا يكون في وضعية التخلف عن السداد، وأن يكون في وضعية سليمة مع إدارة الضرائب، أي قام بإيداع إقراراته الضريبية منذ أقل من سنة إلى غاية 30 أبريل الماضي.

وتهدف هذه القروض إلى تغطية النفقات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها، ويمكن أن يصل مبلغ القرض ما يعادل ثلاثة أشهر من رقم المعاملات المصرح به في آخر إقرار ضريبي، وتمتد فترة إرجاع الدين على مدى ثلاث سنوات.