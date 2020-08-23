“واش” الحجر هو الحل؟

خيار غير مستبعد في ظل التطورات المخيفة للحالة الوبائية واقتراب المنظومة الصحية من الانهيار

بدأت خيارات تدبير تطورات جائحة كورونا المستجد تضيق أمام الحكومة في اتجاه إقرار مرحلة جديدة من الحجر الصحي الكلي على المواطنين، حلا أخيرا لوقف الانفجار الكبير في عدد الإصابات اليومية المؤكدة، والتحكم في الحالات الحرجة الموجودة التي تجاوز عددها أكثر من 170 حالة، وإنقاذ منظومة الصحة من انهيار وشيك.

وانتقلت لجان اليقظة الوبائية المركزية إلى السرعات القصوى لتطويق الوضعية الوبائية سريعة التطور، وفاقت جميع الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسلطات العمومية، عبر اعتماد سياسة “موضعية” للحجر المجالي، حسب الحالة الراهنة لكل منطقة، ما نشهده في عدد من المدن والأحياء والأزقة والشوارع بالبيضاء ومراكش وفاس وطنجة، وهي المدن الأربع التي تتصدر قائمة الإصابات والوفيات يوميا.

وأربكت تغييرات الحالة الوبائية، قبيل وما بعد احتفالات عيد الأضحى، جميع مخططات وبروتوكولات وزارة الصحة التي عمدت، خلال الأسابيع الماضية، إلى تجريب وصفات أخرى للخروج من المأزق والتخفيف من الضغط الكبير على المستشفيات العمومية المطلوب منها، في الوقت نفسه، توفير العلاج والاستشفاء والعمليات الجراحية، للمرضى العاديين.

وبدا، من خلال المعطيات اليومية، أن الوزارة تجاوزتها الأحداث بكثير، في تدبير الوضع الصحي الطارئ، سيما مع الأداء الضعيف الذي أبانت عنه الوحدات الاستشفائية المدنية التي أقيمت في بعض المدن، وعدم قدرة المراكز الصحية على الانخراط في مسارات كوفيد 19، بسبب هشاشة بنياتها التحتية وقلة الموارد البشرية.

وأمام هذا الوضع المربك، لم تعد أمام الحكومة خيارات متعددة للتحكم في امتدادات الأزمة، غير العودة إلى إغلاقات مجالية وقطاعية في المدن الأكثر وباء، أو إقرار صيغة أخرى للحجر الصحي الكلي لمدة أسبوعين على الأقل، أو 21 في الأقصى، حلا لوضع الفيروس تحت السيطرة.

ورغم الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الكبرى لفترة ثانية من الحجر الصحي الكلي، إلا أنه يبدو، بالنسبة إلى كثير من المتتبعين، الحل السحري لتجاوز الأزمة الحالية، من منطلق اللهم نصف الخسارة، أو الخسارة كلها.

وحسبهم، فإن الفيروس انتقل إلى الفترة الأكثر نشاطا منذ انتشاره في المغرب قبل خمسة أشهر، ما يتطلب من الحكومة حزما أكبر في مواجهته، وإن اقتضى الحال وضع سيناريو الإغلاق الكلي على طاولة النقاش.

ي.س