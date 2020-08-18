اتفاق لانتقال فضال إلى لشبونة

توصل ريال بتيس الاسباني إلى اتفاق نهائي مع سبورتينغ لشبونة، من أجل حسم صفقة انتقال الدولي المغربي زهير فضال.

ووفق تقارير إعلامية إسبانية، فإن الفريقين يبحثان عن الطريقة المناسبة، التي سيسدد بها لشبونة 3 ملايين أورو، قبل توقيع العقد بشكل رسمي.

واعتبر مصطفى حجي، المدرب المساعد لوحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، انضمام فضال إلى سبورتينغ لشبونة خيارا جيدا بالنسبة إلى الطرفين معا. وأضاف حجي في تصريح لصحيفة “بولا برنسا” البرتغالية، أن فضال قادر على تعويض ماثيو جيرمي.

وتابع “مؤمن بمؤهلات فضال، وأدرك بدقة ما يمكن القيام به. إنه قادر على التألق، خصوصا إذا حظي بثقة المدرب والنادي. لقد قضى وقتا طويلا في الدوري الإسباني”.

ويخضع فضال حاليا للعلاج، بعد إصابته بكورونا.

عيسى الكامحي