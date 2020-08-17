اعتقال زوج وخليلته بأزمور

شكاية الزوجة كانت وراء اكتشاف الجريمة

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأزمور على وكيل الملك، بابتدائية الجديدة أخيرا، متزوجا أبا لأربعة أبناء، وخليلته في حالة اعتقال.

وجاء إيقاف المتهمين إثر شكاية تقدم بها زوجته في شأن الخيانة الزوجية أفادت من خلالها أنها تقطن بدرب الشواي بأزمور متزوجة من زوجها قرابة 37 سنة، مصرحة أنه موجود بمنزلها رفقة امرأة وتجمع بينهما علاقة جنسية غير شرعية.

وبعد إشعار النيابة العامة توجهت عناصر الدرك الملكي لمكان التدخل، حيث عملت على ايقاف الزوج الذي كان يستهلك مخدر الكيف، وأثارت انتباه المتدخلين الدركيين، امرأة تطل من نافذة المنزل نفسه، وبمجرد مشاهدتها لدورية الدرك حاولت الاختفاء، وأمام إصرار عناصر الضابطة القضائية ومطالبتها بالخروج استجابت لذلك، وتبين أن الزوج ومرافقته على علاقة غير شرعية.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة ، تم إيقاف المعنيين بالأمر ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، وتم استدعاء الزوجة المشتكية ، وأفادت أنها على علم بممارسات زوجها، بعد أن أخبرها الجيران، لأنها تقطن بمنزل ثان بعدما استفحلت المشاكل الأسرية بينهما في المدة الأخيرة، مضيفة أنه قام بفعل مماثل خلال سنوات مضت، بعدما تم ايقافه رفقة إحدى خليلاته بالحوزية وهما في حالة سكر، قبل أن تتنازل عن متابعته حفاظا على شمل العائلة.

واعترف الزوج الموقوف البائع للدجاج بالأسواق ، خلال الاستماع حول المنسوب أنه تعرف على خليلته بسوق أزمور قرابة شهرين، وأنه سبق أن مارس الجنس معها بمنزله مقابل مبالغ مالية، مؤكدا أنه في صراعات ومشاكل مع زوجته ، إضافة إلى أنه على قطيعة معها في الجماع قرابة ستة أشهر .

وأضاف أنه في المدة الأخيرة وقع له خلاف مع زوجته.

من جهتها أكدت خليلته علاقتها بالزوج، معترفة أنها مارست معه الجنس عدة مرات بمقابل . وخلال أطوار البحث تقدمت الزوجة المشتكية أمام المحققين وأكدت أنها لا ترغب في متابعة زوجها من أجل الخيانة الزوجية، بعد تدخل الأهل والأقارب ورضوخها لطلب أبنائها من أجل عدم “تشتيت شمل الأسرة”. وبعد إتمام البحث أحيل المتهمان في حالة اعتقال على وكيل الملك، وتقدمت الزوجة بالتنازل عن متابعته، فأفرج عنه بعد إسقاط الدعوى العمومية، فيما توبعت خليلته في حالة سراح بجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية، وأحيلت على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة.

أحمد سكاب (الجديدة)