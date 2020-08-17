مدن ترفض المباريات بسبب كورونا

عجزت عدة أندية عن الحصول على تراخيص، لاستعمال ملاعبها، من السلطات المحلية، أو نيابات وزارة الشباب والرياضة، بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وكشفت مصادر مطلعة أن سلطات مراكش أعطت أوامرها لإغلاق جميع ملاعب المدينة، ومنع التداريب والمباريات، بعد تسجيل أكثر من 15 حالة إصابة بالفيروس، في صفوف لاعبين ولاعبات ومسيرين من فرق تنشط بالهواة والبطولة النسوية، إضافة إلى أربع حالات بالكوكب المراكشي، الممارس بالبطولة الاحترافية الثانية.

ورفضت السلطات الترخيص لأندية اتحاد طنجة والجيش الملكي والوداد وسريع وادي زم والاتحاد البيضاوي ورجاء بني ملال، بإجراء مبارياتها، بعد ظهور حالات إيجابية، ما استدعى تأجيل مباريات أولمبيك خريبكة واتحاد طنجة، والجيش الملكي والوداد، والرجاء الرياضي وسريع وادي زم، والاتحاد البيضاوي ووداد فاس، ورجاء بني ملال والدفاع الجديدي.

وباتت الجامعة ملزمة أيضا بتأجيل مباريات أخرى، خصوصا في البطولة الاحترافية الأولى، خصوصا مباراتي غد (الثلاثاء)، بين الوداد (خمس حالات) ورجاء بني ملال (سبع حالات)، واتحاد طنجة (23 حالة) والجيش الملكي (حالتان)، إضافة إلى مباريات أخرى في القسم الثاني، سيما التي تخص الاتحاد البيضاوي (عشر حالات) والكوكب المراكشي (أربع حالات).

ومنعت سلطات تاونات إجراء مباراة اتحاد تاونات ووداد صفرو، بعد توصلها بمعلومات عن إصابة 15 لاعبا من الفريقين.

ورفضت سلطات قلعة السراغنة الترخيص لمولودية الجرف بإجراء مباراة أمام قصبة تاملالت، بالقسم الثاني هواة، رغم قطعه مسافة 300 كيلومتر على متن الحافلة، بدعوى عدم إدلائه بنتائج التحليلات.

واحتج أولمبيك فوسبوكراع على خوض منافسه هلال تراست مباراة، أول أمس (الأحد)، دون إدلائه بتحليلات تثبت خلوه من الفيروس، فيما أكد الحكم أن ذلك ليس من اختصاصه.

ورفضت سلطات قصبة تادلة الترخيص للفريق بالتنقل إلى البيضاء لمواجهة الرشاد البرنوصي، بعد ظهور أربع حالات، تهم لاعبين وسائق الحالة ومسؤولا إداريا، قبل أن يتبين أيضا ظهور حالة إيجابية للاعب من الفريق المستضيف.

وأجلت مباراة حسنية ابن سليمان وأمل الفتح الرياضي إلى بعد غد (الأربعاء)، بعد شكوك في إصابة لاعب من الفريق المحلي بالفيروس، فيما يتعذر استعمال الملعب البلدي بالمدينة، في إطار الاحتياطات من انتشار الوباء.

عبد الإله المتقي