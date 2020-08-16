الأندية تتربص بريع 22 مليارا

وعد بها الطالبي وسعيدي: دعم الفرق مقابل الشركات غير قانوني

كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” عن تحركات لتحويل 22 مليارا لأندية البطولة الاحترافية لكرة القدم، بقسميها الأول والثاني، من الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، بدعوى مكافأتها على تأسيس الشركات.

وحسب المعطيات نفسها، فإن الوزير الجديد عثمان الفردوس، وموظفين من وزارته، اصطدموا بوجود اتفاق بين رشيد الطالبي العلمي، الوزير الأسبق، ورئيس الجامعة فوزي لقجع، من أجل دعم الفرق الوطنية التي أسست شركات رياضية، لكن في غياب سند قانوني.

وحسب المعطيات نفسها، فإن النص التنظيمي الذي يمنح الوزارة صلاحية وضع دفتر تحملات للشركات الرياضية، لم يصدر بعد، كما أن هذا النص لا يتحدث عن الدعم، وإنما عن وضع دفاتر للتحملات ومراقبتها فقط، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية صرف منح مالية للأندية، تحت أي مسمى، فبالأحرى تأسيس شركات ستكون مفتوحة للخواص.

ووجد الفردوس نفسه أمام امتحان كبير، سيما بعدما تبين أن بعض الفرق تسلمت الدفعة الأولى من المبلغ الإجمالي، المحدد في 700 مليون لكل فريق، ضمنها 250 مليونا، مقابل الحصول على الاعتماد، ومثلها مقابل المصادقة على النظام الأساسي للشركة الرياضية، و200 مليون للحصول على السجل التجاري. واستغربت المصادر نفسها مساهمة الوزارة في شركات رياضية، دون أن يكون لها نصيب في الرأسمال، أو الأسهم، وفي خرق للقانون، بغض النظر عن الاختلالات المثارة في هذا الجانب، من خلال وجود معطيات عن تجاوزات في مساطر تفويت الأسهم، وتحديد قيمتها، وتقييم ممتلكات الأندية، من قبل المكاتب المسيرة للجمعيات، بما أنها المالكة للأغلبية.

وتعليقا على ذلك، قال يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، “إن دعم الفرق الرياضية من خلال الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، غير قانوني إطلاقا”.

وأضاف سعيدي، في تصريح ل”الصباح”، أن أموال الصندوق يجب أن تذهب لثلاثة محاور ينظمها النص التنظيمي، هي إعداد الرياضيين من المستوى العالي، للمشاركة في التظاهرت الدولية والجهوية، والبنيات التحتية، والإدماج السوسيو رياضي لرياضيي المستوى العالي، فيما لا توجد أي إشارة لدعم الأندية أو الشركات، أو تنظيم التظاهرات.

وأضاف سعيدي أن المرسوم التنظيمي الذي من المفترض أن ينظم وضع دفاتر تحملات يجب أن يصدر في الجريدة الرسمية بتوقيع مشترك لوزراء الشباب والرياضة، والاقتصاد والمالية، والداخلية.

عبد الإله المتقي