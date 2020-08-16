أندية مراكش تغرق في كورونا

كشفت التحاليل التي خضعت لها فرق الهواة لكرة القدم بمراكش، وجود حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، ما أربك استعداداتها لمباريات نهاية الأسبوع الجاري.

وجاءت نتائج التحاليل إيجابية بالنسبة لخمسة لاعبين من مولودية مراكش، ولاعبين من الاتفاق المراكشي، وعنصر من الطاقم التقني لأولمبيك مراكش.

واضطر الاتفاف المراكشي إلى توقيف حصته التدريبية، لأول أمس (الأربعاء)، إذ حضر ممثلو السلطة المحلية إلى الملعب، وطلبوا من الطاقم التقني وقف الحصة.

وأظهرت التحاليل إصابة ثلاث لاعبات وعنصرين من طاقم نادي فوريكس لكرة القدم النسوية، ما يهدد إلغاء مباراة السد نهاية الأسبوع الجاري، أمام النادي البلدي ورزازات.

وفي موضوع آخر، قررت عصبة الجنوب تأجيل مباريات السد لنيل لقب بطولة العصبة والصعود إلى القسم الثاني هواة إلى موعد لاحق، بعد توصلها بمراسلة من ولاية جهة مراكش آسفي، تمنع خوض المباريات.

عادل بلقاضي (مراكش)