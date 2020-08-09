الرصد الوبائي … 1230 حالة جديدة و116 حالة صعبة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و1157 حالة شفاء، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 33 ألف و237 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 23 ألفا و 347 حالة، بنسبة تعاف تناهز 70 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 498 حالة.

ولفت إلى أن 86 في المائة من 1230 حالة الجديدة سجلت بأربع جهات وهي الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، مضيفا أنه سجلت 935 حالة، أي بمعدل 76 بالمائة من هاته الحالات الجديدة، في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر.

وأضاف المسؤول أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يساوي 91.5 لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه في الـ24 ساعة الأخيرة فقد أصيب من كل 100 ألف نسمة 3.4 شخص. وتتوزع الحالات الجديدة للوفيات (18 حالة) على الدار البيضاء (6 حالات)، وطنجة وفاس (5 بكل منهما)، وحالة وفاة بكل من الناظور وأكادير.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح السيد المرابط أنه تم تسجيل 411 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (367 حالة بالدارالبيضاء الكبرى، و20 بالمحمدية، و16 بمديونة، و8 بالجديدة)، و335 حالة بجهة مراكش آسفي (314 حالة بمراكش، و11 باليوسفية، و6 آسفي، و2 بكل من الرحامنة والحوز)، و171 حالة بجهة فاس مكناس (91 حالة بفاس، و38 بمكناس، و24 بمولاي يعقوب، و11 بتازة، و5 بإفران، وحالة واحدة بكل من الحاجب وصفرو )، و144 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (131 حالة بطنجة، و6 بوزان، و5 بتطوان، وحالة واحدة بكل من العرائش والمضيق-الفنيدق).

وسجلت 71 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (28 حالة بسلا، و17 حالة بالرباط، و10 حالات بتمارة، و7 حالات بالخميسات، و5 سيدي قاسم، و3 بالقنيطرة، وحالة واحدة بسيدي سليمان)، و55 حالة بجهة درعة تافيلالت (27 بورزازات، و14 بتنغير، و5 حالات بكل من زاكورة والرشيدية و4 حالات بميدلت)، و27 حالة بجهة بني ملال خنيفرة (17 حالة ببني ملال، و7 حالات بأزيلال، و3 حالات بالفقيه بن صالح).

كما تم تسجيل 6 حالات بجهة سوس ماسة (3 حالات بتزنيت، وحالة بكل أكادير إداوتنان وطاطا وتارودانت) و5 حالات بجهة الداخلة واد الذهب (كلها بالداخلة)، و4 حالات بالجهة الشرقية (حالتان بجرادة، وحالة بكل من الناظور وفكيك)، وحالة واحدة بكلميم-واد نون (بإقليم طانطان)، في حين لم تسجل أي حالة جديدة بجهة العيون- الساقية الحمراء.

أما مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج، فيبلغ حاليا 9392 حالة، أي بمعدل 26 لكل مائة ألف نسمة، وأن توزيعها لم يطرأ عليه أي تغيير حيث دائما أربع جهات وهي الدار البيضاء سطات (2499) وطنجة-تطوان-الحسيمة (2215) ومراكش-آسفي (1633) وفاس-مكناس (1532) توجد في المقدمة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة ( 827 حالة) وبني ملال-خنيفرة ( 238 ) ودرعة-تافيلالت ( 198 ) والجهة الشرقية بـ103، ثم جهات سوس-ماسة (54)، والعيون-الساقية الحمراء (43 حالة) والداخلة وادي الذهب (40 حالة)، بينما أقل عدد من الحالات النشطة يوجد بجهة كلميم واد النون بـ10 حالات.

ولفت المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 116 حالة، 46 منها تحت التنفس الاصطناعي بنوعيه، تتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (40 حالة، بينها 28 حالة تحت التنفس الاصطناعي)، ومراكش-آسفي (31 حالة، بينها حالة تحت التنفس الاصطناعي)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (17 حالة، بينها حالتان تحت التنفس الاصطناعي)، وفاس-مكناس (13 حالة، بينها 8 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، والرباط-سلا-القنيطرة (12 حالة، من بينها 6 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، وتوجد حالة خطيرة بسوس ماسة تتلقى العلاج بمدينة أكادير، وحالة تحت التنفس الاصطناعي بجهة بني ملال خنيفرة، وحالة خطيرة بالجهة الشرقية.

وسجل السيد المرابط أنه تم استثناء 21 ألف و103 حالات من كونها مصابة بالمرض بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و416 ألف و731 حالة، مشيرا إلى أن معدل توالد الحالات يساوي 1.27.