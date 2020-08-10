الإصابات تضاعف متاعب غاريدو

الوداد يستضيف خريبكة وعينه على استعادة الصدارة

تضاعفت متاعب كارلوس غاريدو، بالوداد، بعد أن كشفت الفحوصات التي خضع إليها الشيخ كومارا، أن الإصابة التي تعرض لها أمام نهضة بركان، تستدعي غيابه عن الميادين بين أربعة إلى خمسة أسابيع.

استنادا إلى التقرير ذاته، فإن أيوب العملود، سيغيب عن الميادين ما لا يقل عن أسبوعين، الأمر الذي يحتم على غاريدو البحث عن بديلين في خط الدفاع.

وفي ظل غياب بدائل يثق فيها المدرب، بعد استبعاد عبد اللطيف نوصير في مباراة بركان، والإصابة التي يعانيها أشرف داري، سيجد غاريدو صعوبة في تشكيل خط الدفاع، في المباراة التي تجمعه مساء اليوم (الاثنين) في الثامنة مساء، بأولمبيك خريبكة، بملعب محمد الخامس، لحساب الجولة 21 من البطولة.

ويراهن الوداد خلال هذه المباراة على استعادة صدارة ترتيب البطولة، التي عادت إلى الرجاء، بفارق نقطتين.

من ناحية ثانية، أخطر الأهلي المصري الكنفدرالية الإفريقية “كاف”، بشكل رسمي بموعد مباراة الإياب أمام الوداد، في نصف نهائي عصبة الأبطال، وهو 3 أكتوبر المقبل بملعب القاهرة الدولي.

ن. ك