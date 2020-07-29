الملك: تدابير كورونا قاسية لكنها ضرورية

وصف الملك التدابير المتخدة في موجهة الوباء بأنها صعبة وضرورية، مسجلا أنه “إذا كان من الطبيعي أن يشعر الإسان في هذه الحالات بنوع من القلق أو الخوف، فإن ما أعطانا الثقة والعمل هي القرارات الحاسمة التي اتخذناها منذ ظهور الحالات الأولى لهذا الوباء بالمغرب”.

قال الملك محمد السادس، في خطاب العرش الموجه إلى الأمة مساء يومه الأربعاء إن العناية التي يعطيها لصحة المواطن المغربي وسلامة عائلته، هي التي نفسها التي يخص بها أبناءه وأسرته الصغيرة، لاسيما في هذا السياق الصعب التي يمر به المغرب والعالم بسبب انتشار وباء “كوفيد 19″، مؤكدا أن التدابير كانت صعبة وقاسية أحيانا، لكن “لم نتخذها عن طيب خاطر، وإنما دفعتنا لها ضرورة حماية المواطنين ومصلحة الوطن”، متوجها بعبارات الشكر والتقدير لمختلف السلطات العمومية على قيامها بواجبها على الوجه المطلوب للحد من انتشار هذا الوباء، وخاصة العاملين بالقطاع الصحي من أطر طبية وشبه طبية مدنية وعسكرية، وأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وأعوان السلطات المحلية وكل مكونات الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والعاملين في مجال إنتاج وتوزيع المواد الغذائية، وكل من كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء”.

ي.ق