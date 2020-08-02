تصاميم تهيئة تورط واليا ورئيس جهة

تغير مواقع مشاريع ملكية محاباة لأسرة نافذة قصد الحصول على تعويض نزع ملكية بـ 16 مليارا

كشفت شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، خيوط فضيحة عقارية تورط واليا ورئيس جهة سابقين في تلاعبات، همت تصاميم تهيئة جهة كلميم واد نون.

وعلمت “الصباح” أن حصول أصحاب مطلب تحفيظ على الرسم العقاري لأرض المستشفى الجهوي لكلميم، فجر سيل اتهامات بالتزوير بين مالكي الرسم العقاري عدد 56.20505 للعقار الكائن بدوار الرك الأصفر، بمركز المدينة المذكـورة، بمساحـــة قدرهــــا 7 هكتـــــارات و 60 آرا و41 سنتيارا، وأسرة نافذة، تدعي ملكيتها للعقار الذي ستعوضه الدولة بحكم إداري ب 1600 درهم للمتر الواحد أي بما مجموعه 16 مليارا.

وتزامنت الشكاية، التي تكشف تكوين عصابة إجرامية للاستيلاء على عقارات الغير في ظل حالة الطوارئ الصحية، مع اتهامات لأعضاء في مجلس الجهة تشير إلى وجود تلاعبات خرقت مقتضيات تصميم التهيئة، وأن واليا سابقا حول مكان المستشفى إلى خارج المدار الحضري ليضعه في أرض الأسرة النافذة المذكورة، قبل أن يتدخل عبد الوافي لفتيت لتغيير مكانه، لكن التغيير لم يخرج عن دائرة محاباة رئيس سابق للجهة ووضع المشروع الملكي على أرض كانت موضوع مطلب تسجيل عقاري للأسرة ذاتها، التي تفاجأت بأن المحافظة العقارية منحت ملكيته لـ (ا.ب) و (م ب) و (س. خ ) وشركة محدودة المسؤولية بشريك وحيد.

ويسارع المالكون إلى عقد تسوية ودية حتى لا تنكشف الفضيحة التي تورط واليا سابقا في التلاعب بمشاريع ملكية، ومنها الوعاء العقاري الخاص بالمستشفى الجهوي، بتواطؤ مع أطراف من داخل مجلس الجهة، خاصة أن الأرض المذكورة كانت توجد ضمن رسم عقاري من 14 هكتارا يضعها ضمن الملك الخاص للدولة.

وكشفت طلبات تعويض مزورة لنزع الملكية، من أجل المنفعة العامة، النقاب عن ممارسات خطيرة تدخل ضمن إطار جريمة التداول من الداخل من خلال مناورات تتم في محيط مرافق عمومية أحدثت بمقتضى تصميم تهيئة كلميم، في ظل ارتفاع أصوات تطالب بتوسيع دائرة التحقيق، تشمل الذين يقدمون أنفسهم فرسانا للحرب على الفساد ويشنون حملات دعائية ضد منتخبين ومسؤولين في الإدارة الترابية والمحافظة العقارية، للضغط من أجل تمرير المصادقة على وثائق تستعمل للنصب على الخزينة العامة.

وينتظر أن تقلب الفضيحة المذكورة معطيات التحقيقات الجارية بخصوص طلبات تعويض مقدمة إلى المحكمة الإدارية بأكادير بخصوص نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، كاشفة النقاب عمن يحرك خيوط ريع وثائق تفضح مناورات تتم في محيط مرافق عمومية، أحدثت بمقتضى تصميم تهيئة كلميم.

ياسين قُطيب