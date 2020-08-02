أبطال استنجدوا بصندوق الجائحة

أزالت جائحة كورونا القناع عن هشاشة الممارسة الرياضية في عدد من الأنواع، ما جعل رياضيين يعيشون ظروفا صعبة، ضمنهم أبطال متوجون بألقاب وميداليات.

واستنجد عدد من الرياضيين بصندوق دعم الفئات الهشة في القطاعات والمهن غير المهيكلة، بعدما وجدوا أنفسهم غير مسجلين في نظام “راميد” وصندوق الضمان الاجتماعي، فيما توقف مصدر رزقهم الوحيد، بعد تعليق جميع الأنشطة الرياضة، طيلة أكثر من ثلاثة أشهر.

وانطبق هذا الوضع، على لاعبي كرة القدم في العصب الجهوية وأندية الهواة والحكام وحراس الملاعب والمدربين وسائقي الحافلات بهذه الأقسام، وعلى حراس القاعات ومدربي الرياضات الأخرى، فردية أو جماعية، كانوا يعتمدون على واجبات تسجيل المنخرطين.

يقول حكيم دومو، رئيس عصبة الغرب لكرة القدم، “تعيش شرائح واسعة من كرة القدم، وجعلها تعليق الأنشطة الكروية تعيش ظروفا مأساوية، لهذا وجهنا رسالة إلى رئيس الجامعة فوزي لقجع، لصرف دعم مالي استثنائي للعصب، لإعانة هذه الفئات الهشة، التي تضم اللاعبين بفرق العصب الجهوية والحكام والمدربين والسائقين والمناديب وغيرهم”.

وأضاف دومو أن تعليق الأنشطة الرياضة أعطى صورة قاتمة عن واقع الممارسة في مختلف الأنواع الرياضية، وليس كرة القدم وحدها، مشيرا إلى أن هذا الوضع يجب أن يفتح نقاشا حول الرياضة وسياسة الدولة في هذا القطاع.

أما سهيل الهاني، رئيس أكاديمية حسنية ابن سليمان، التي تؤطر 250 طفلا، فقال “تشغل الأكاديمية عدة مدربين مؤهلين، ونسدد لهم الأجور من خلال مساهمات الآباء. عانينا كثيرا جراء تعليق الأنشطة الكروية، لكن لحسن الحظ هناك اشتراكات سنوية، وهناك أيضا تفهم الآباء، وهو ما جعلنا ندبر الوضع رغم صعوبته”.

ولم يسلم أبطال في مختلف الأنواع الرياضية مثل التايكووندو والكراطي والمصارعة من تأثير الجائحة، رغم حصولهم على ألقاب وميداليات، لكنها لم تشفع لهم، بحكم الوضع غير المهيكل للقطاع، وعدم توفرهم على موارد قارة.

وطالب عدد من الرياضيين الوزارة بإيجاد حلول لأوضاعهم، فأطلقت حملة لإحصاء القاعات الرياضية والأبطال الذين يعشون أوضاعا صعبة، لكن العملية شابتها عدة اختلالات.

واضطر لاعبون ورياضيون إلى امتهان حرف بديلة، بسبب الوضع الذي آلوا إليه، على غرار الصباغة، لتدبير حاجياتهم.

عبد الإله المتقي