مليون متابع شاهدوا توأم حبيركو

فاجأت الممثلة صفاء حبيركو، جمهورها ومتابعيها، بعدما قررت نشر فيديو خاص، على قناتها الرسمية على “يوتوب”، وثقت فيه بعض تفاصيل حملها ووضعها لتوأمها.

وفي الوقت التي اختارت فيه حبيركو، عدم نشر تفاصيل الحمل، طيلة الأشهر الماضية، أطلت على جمهورها، من خلال صفحتها على “إنستغرام”، ودعتهم خلال ستوريات، إلى مشاهدة الفيديو الذي لخصت فيه لحظات الحزن والألم والفرح التي مرت منها خلال الأشهر الأخيرة، والتي كان من أسباب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظي الفيديو بمتابعة كبيرة، إذ شاهده بعد ساعات قليلة من طرحه على قناتها على “يوتوب”، أكثر من مليون مشاهد، وهو ما أعادت نشره على صفحتها “إنستغرام”، وهي صورة تجمعها بتوأمها وزوجها.

إ.ر