اعتقال الشخص الذي نشر مقطع فيديو يعرض فيه سيدة عارية ومكبلة للضرب بطنجة

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة، الشخص الذي نشر مقطع فيديو يعرض فيه سيدة عارية ومكبلة للضرب والجرح العمديين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعرض سيدة عارية ومكبلة لاعتداء جسدي، بدعوى تورطها في الخيانة، وهو ما استدعى فتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية.