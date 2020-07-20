شبهة تبييض الأموال تلاحق منعشين

ملف موثق القنيطرة يفجر فضائح خطيرة وينذر بسقوط رؤوس كبيرة

فجر ملف موثق القنيطرة، الذي اعتقلته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفيلته بالرباط، الأسبوع الماضي، أسرارا خطيرة، ستطيح بأسماء معروفة في قطاع العقار بالقنيطرة، بشبهة تبييض الأموال.

وقررت النيابة العامة لابتدائية القنيطرة نهاية الأسبوع الماضي، متابعة الموثق نفسه، الذي يرأس “الدار الكبيرة”، أكبر مؤسسة خيرية بالمدينة في حالة اعتقال في ملفين منفصلين، الأول يتعلق بإصدار شيكات دون مؤونة، والثاني بتهمة النصب وخيانة الأمانة.

وحددت المحكمة 13 غشت المقبل، موعدا لبدء محاكمة الموثق الذي ارتكب أخطاء جسيمة، وتلقى طعنات غادرة من قبل أصدقاء مقربين، أبرزهم منعش عقاري أطاح به حكم قضائي، عندما سعى إلى الاستيلاء على عقار ورثة يوجد في منطقة إستراتيجية بالقرب من وادي سبو.

ووضع زبناء كانوا يتعاملون مع مكتب الموثق، الذي سقط في شباك الأمن بعد اختفاء دام شهورا، شكايات ضد منعش عقاري ظل يستفيد من ودائع زبناء مكتب الموثق نفسه، أبرزهم رئيس جهة سابق وقيادي في الأصالة والمعاصرة، كان مرشحا لمنصب الأمانة العامة، قبل أن ينسحب.

وبالصدفة، اكتشف ضحايا الموثق، الذين باعوا عقارات بالملايير في مواقع إستراتيجية بالمدينة، ولم يستخلصوا مستحقاتهم المالية، وجود علاقة مشبوهة وغامضة بين الموثق الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي ومنعشين عقاريين، أبرزهم منعش عقاري، اقتنى جل أراضيهم، دون أن يتمكنوا من الحصول على وثيقة واحدة بملف عقد البيع، تشرح وتثبت طريقة أداء الاقتناء.

وعندما استفسر بعض ضحايا الموثق وهم كثر، المنعش العقاري عن طريقة الأداء وعدم وجود ما يثبت ذلك، رد بالقول “كنت كانخلص كاش”، وهو يؤكد شبهة تبييض الأموال، لأن بعض المعاملات تقدر بالملايير، ولا يمكن تأديتها “كاش”، دون ترك دليل واحد. وكشفت التحقيقات الأولية مع الموثق، أنه متورط في ملفات ثقيلة، منها الاستيلاء على ودائع بالملايير، بينها ملايير الدعم، الذي تقدمه الدولة للسكن الاقتصادي لمقاولين بالمنطقة.

ويستحوذ الموثق ذاته، طيلة سنوات، على كافة المشاريع العقارية بالقنيطرة ونواحيها بفضل علاقته المتشعبة، التي تصل إلى عمالة الإقليم، ومقاولين في البناء مقربين من العدالة والتنمية، الذين حصلوا على عشرات الهكتارات بطرق مشبوهة.

وظل الموثق نفسه، حرا طليقا رغم صدور مذكرة بحث قضائية في حقه منذ أشهر، ومنعه من مغادرة أرض الوطن، قبل أن يسقط في شباك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد توصلها بمعلومات تفيد وجوده بفيلته بالرباط، حيث كان على استعداد لتسليم نفسه، بعدما سوى “حبيا” أكثر من 20 ملفا، ضمنها ملف مؤسسة القرض الفلاحي، فيما ملف مجلس القنيطرة مازال عالقا.

وأشارت شكايات إلى استيلاء الموثق سالف الذكر على ملايير من ودائع المواطنين، قبل أن يتخلى عنه عشرات المقاولين، الذين استولوا بدورهم على ملايير السنتيمات من الموثق ذاته، ديونا في ذمتهم من أموال وودائع الزبناء، التي كان يتاجر بها في المشاريع العقارية.

عبد الله الكوزي