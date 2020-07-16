زيارات “عكاشة”… العودة بشروط

برنامج صارم أمام الزوار للتحصين من كورونا واحتجاجات على بوابة المؤسسة

بعد توقفها لأزيد من ثلاثة أشهر، عادت الزيارات العائلية للسجناء، بالمؤسسة السجنية عين السبع، من جديد، غير أنها تتسم بالصرامة الفائقة، إذ سطرت إدارة المؤسسة برنامجا خاصا بهذه الفترة، يراعي التدابير الاحترازية، كما جندت طاقما من الموظفين للسهر على تنظيم هذه العملية، سواء تعلق الأمر بتنظيم المرتفقين، أو تعقيم المرافق، وكذا مراقبة وتعقيم القفة. ورغم ما تفرضه الظروف من إجراءات استثنائية، إلا أن بعض الأسر احتجت أمام المؤسسة، بحجة منعها من قبل إدارة المؤسسة من الولوج إلى السجن للقاء ذويها، بسبب البرنامج الجديد، وتشتكي هذه الأسر معاناة أفرادها داخل السجن، بسبب تردي خدمات الأكل والنظافة.

منذ الساعات الأولى، حلت مجموعة من الأسر، خاصة الأمهات، بمحيط سجن “عكاشة”، استعدادا للقاء المساجين، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من المنع، بسبب فيروس كورونا. البعض كان مرتبا في طوابير، بينما البعض الآخر كان ممنوعا من الدخول، بسبب البرنامج الذي وضعته المؤسسة، غير أن فئة كبيرة لم تتمكن من لقاء ذويها، في مشهد يعكس الكثير من المعاناة، والصعوبات التي تثقل كاهل أسر المساجين.

إجراءات استثنائية

قبل الدخول من أي بوابة أو الخروج منها، يخضع المرتفقون إلى جملة من الإجراءات، أهمها تسجيل بياناتهم وتعقيم أحذيتهم وأيديهم، وقياس درجة حرارة الجسم.

يقول عبد الرحيم لكراري، مدير المؤسسة السجنية عين السبع، “أوقفنا زيارات الأسر في سجن عكاشة، بعد تسجيل بلادنا أولى حالات فيروس كورونا، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر استأنفنا من جديد هذه الزيارات، لكن وفق مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية، سمتها الصرامة، إذ نقوم بقياس حرارة الجسم لدى الزوار في كل المداخل، بالإضافة إلى تعقيم اليدين والأحذية”.

وأضاف “سطرنا برنامجا للزيارات، تفاديا لتجمهر عدد كبير من الزوار، إذ يستفيد السجين من زيارة واحدة كل شهر، كما أن البرنامج يراعي تقسيم الزيارات على المناطق والأحياء، إضافة إلى أننا عبأنا ما يكفي من الموظفين لتتبع هذه العملية، والسهر على نجاحها، تفاديا لانتظار الزوار داخل المرفق”. وأما بالنسبة إلى عملية جمع المعطيات، وبناء قاعدة خاصة ببيانات الزوار، يقول لكراري “قمنا بإعداد سجل خاص في هذه المرحلة، لتسهيل عملية التتبع في حال ظهور أي حالة مشتبهة، وأما بالنسبة إلى قاعات الزيارات فهناك واق زجاجي وبلاستيكي، يفصل بين الزائر والسجين، إذ تعمل فرق خاصة على تعقيم القاعات بعد كل دخول وخروج للزوار، بالإضافة إلى الصرامة في ارتداء الكمامات، إذ أن الموظفين كذلك يرتدون اللباس الواقي من الفيروس، وحرصنا على ألا يغادروا مكان اشتغالهم، كما أن باقي الموظفين العاملين في مرافق أخرى، ممنوعون من دخول قاعات الزيارة، وهناك أيضا اشتغال على الولوجيات، إذ أن بوابة الدخول ليست نفسها التي يخرج منها الزائر”.

وأشار مدير المؤسسة ذاتها إلى أنه “لم يسبق لنا أن سجلنا حالات إصابة بالوباء، كانت هناك حالات مشكوكا فيها، لكن لم تكن لدينا حالات إيجابية، وأما بالنسبة إلى السجناء الجدد، الذين تكون لديهم بعض الأعراض، من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، فنقوم بعزلهم ونجري لهم تحاليل، بتنسيق مع السلطات المختصة، غير أنه لم يسبق لنا أن سجلنا حالات إيجابية، وحرصنا داخل هذه المؤسسة السجنية على اتخاذ تدابير استباقية منذ الأيام الأولى، مكنتنا من تضييق الخناق على الفيروس”.

وتتلخص هذه الإجراءات الاستباقية، التي اتخذتها المديرية العامة للسجون، في منع السجناء من الخروج إلى المحاكم، ومنع الزيارات، بالإضافة إلى التعقيم، وهو ما جنب الكثير من المؤسسات خطر الفيروس.

وخلص لكراري، إلى أنه في ما يتعلق بوضعية السجناء داخل الغرف، فيمكن القول “إنهم في الحجر الصحي، ويبقى الخوف من الخطر القادم من خارج المؤسسة، وخصصنا حيا خاصا بالسجناء الوافدين الجدد، مخصصا للحجر الصحي، ولا يتم تصنيفهم حسب الأجنحة، إلا بعد قضاء مدة تتراوح بين 14 يوما إلى 22، وقبل مغادرتهم الحي، يتم قياس درجة حرارتهم، ويخضعون للاستشارة الطبية، ويتم توزيعهم على باقي الأحياء، بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

وضعية مزرية

مشاهد مؤثرة لأمهات يبكين أمام المؤسسة، بعد منعهن من الدخول، لأن المنطقة التي ينتمي إليها السجين غير مدرجة في البرنامج اليومي للزيارات. واحتشد الكثير من الزوار، بينهم شابات وأمهات وشباب، لم يتمكنوا من ملاقاة ذويهم، رغم مجيئهم من مناطق بعيدة، محملين بقفف للسجناء. واشتكت بعض النساء في تصريحات لـ “الصباح”، الوضعية التي يعيشها السجناء، داخل المؤسسة، إذ قالت إحداهن، “اتصل بي ابني يشتكي رداءة الأكل والنظافة، إذ أكد لي أن ملابسه متسخة، ولم تبق لديه ملابس صالحة للاستعمال”.

وقالت أخرى، إنها تلقت اتصالا هاتفيا، من أحد أقاربها يشتكي فيها وضعية السجن، كما أنه لم يتمكن من الوصول إلى المال، الذي أرسلته الأسرة، من أجل اقتناء الأكل وباقي الحاجيات الأخرى من متاجر المؤسسة، مؤكدة أنها جاءت من منطقة بعيدة ولم تتمكن من إدخال القفة، التي تتكون من بعض الملابس والأغطية وغيرها من الأمور، التي يحتاجها السجين.

عصام الناصيري