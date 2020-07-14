اعتقال سارق ومساعده بمراكش

فكت الشرطة بالمنطقة الأمنية بسيدي يوسف بن علي، التابعة لولاية أمن مراكش، لغز سرقة تعرض لها منزل بشارع حمان الفطواكي، بعد أن عمد منفذوها إلى كسر أقفال المنزل، مستغلين غياب أصحابه. وأكد مصدر مطلع، أن عناصر الأمن فحت بحثا قضائيا في شأن قضية تتعلق بالسرقة بالكسر من داخل منزل، شكلت موضوع شكاية لدى الدائرة الأمنية التاسعة، ضد شخص أو أشخاص مجهولين استولوا على جهاز حاسوب محمول ومبلغ مالي وبعض الحلي. وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات التي أنجزتها عناصر الشرطة، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، مكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهم في تنفيذ السرقة، ليجري إيقافه. وانتقل رجال الأمن، بعد التنسيق مع النيابة العامة، إلى مقر سكن الشخص الموقوف، إذ أسفرت عملية تفتيش المنزل عن العثور على الأشياء موضوع السرقة، والممثلة في جهاز حاسوب وحلي ذهبية وأخرى من معدن أبيض وساعات نسوية. وكشف المشتبه فيه لدى تعميق البحث معه من طرف عناصر الشرطة، باقترافه عملية السرقة بمساهمة من شخص ثان، ليجري الانتقال إلى منزله وإيقافه. وجرى وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرضهما أمام العدالة، من أجل المنسوب إليهما.

عادل بلقاضي (مراكش)