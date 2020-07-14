الناصري يصفح عن المترجي

مسلسل الوداد وديارا يقترب من النهاية

ذكر مصدر مطلع أن سعيد الناصري، رئيس الوداد، صفح عن اللاعب زهير المترجي، وسمح له بالالتحاق بالمجموعة، نزولا عند رغبة المدرب كارلوس غاريدو.

وغادر المترجي إحدى مباريات الوداد الموسم الحالي، منزعجا، ورمى بقميص الفريق أرضا، ما خلف استياء كبيرا من الجماهير، التي طالبت بإبعاده، إلا أنه بعد تعاقد الفريق مع غاريدو تغيرت العديد من الأمور، وبات يطمح لإتاحته فرصة أخيرة حسب مصادر “الصباح”.

وعاد الوداد، أول أمس (الأحد)، إلى البيضاء، بعد أن أنهى معسكره التدريبي بأكادير، دون خوض أي مواجهة إعدادية، إذ اكتفى غاريدو ببرمجة مباريات تجريبية بين عناصر المجموعة، التي رافقته إلى هذا المعسكر.

ورفض غاريدو خوض أي مباراة إعدادية، خوفا من تعرض اللاعبين إلى إصابات، خصوصا أن فترة التوقف دامت مدة طويلة.

ولم يرافق الفريق إلى أكادير المدافع محمد النهيري، الذي تشبث بنهاية العقد الذي يربطه بالفريق، وأمين تيغزوي، الذي بات خارج حسابات غاريدو، والنيجيري باب توندي وأشرف داري، اللذان خضعا لعملية جراحية، وخصص لهما طبيب الوداد برنامجا خاصا بمركب محمد بنجلون.

وسيواصل الوداد استعداداته بمركب محمد بنجلون، في انتظار إعلان الطاقم التقني، عن برنامج المباريات الإعدادية.

من ناحية ثانية، حددت محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” الواحد والثلاثين من يوليوز الجاري، موعدا للنظر في قضية الوداد ضد أويبست المجري الذي وقع عقدا رفقة اللاعب المالي سليمان ديارا.

وحكمت لجنة النزاعات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لصالح الوداد في قضيته مع اللاعب المالي، ورفضت تسليمه رخصة اللعب للفريق المجري.

ويطالب الوداد فريق أويبست بدفع الشرط الجزائي البالغة قيمته مليارا سنتيم، بعد أن وقع له ديارا، الذي كان لا يزال مرتبطا مع الفريق البيضاوي بعقد لأربع سنوات.

وتفجرت قضية الوداد مع ديارا، قبل ثلاث سنوات، حينما انضم اللاعب لأوبيست المجري دون موافقة الوداد، وبعد رفض “فيفا” منحه ورقة الخروج، لجأ إلى “الطاس”، التي حددت نهاية الشهر الجاري للحسم في القضية.

ن. ك