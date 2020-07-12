الحبس لمتهمين بالتهجير السري

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، حكمها في ملف يتابع فيه ثلاثة متهمين من أجل التهجير السري. وجرى اعتقال المتهمين المتحدرين من جماعة أولاد أمغار بإقليم الدريوش، منتصف يونيو الماضي، بعد أن ثبت تورطهم في تنظيم رحلة للهجرة السرية في اتجاه إسبانيا، انطلاقا من سواحل إقليم الحسيمة، وضبط معهم قارب خشبي ومحركين. وتابعت النيابة العامة الموقوفين، من أجل تهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني ومغادرة التراب الوطني من منافذ غير معابر الحدود المعدة لذلك وخرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة أو حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على المتهم “ب. ت” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والحكم على كل واحد من المتهمين ” إ. أ” و”م . ر” بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.

جمال الفكيكي (الحسيمة)