تسجيل 123 إصابة صباح الأربعاء

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المغربية اليوم الأربعاء 08 يوليوز 2020، إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، إلى 14730 حالة، حيث أفادت معطيات وزارة الصحة الرسمية تسجيل زيادة 123حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها إلى 14730 حالة مؤكدة.

توزيع الحالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 5

الدار البيضاء – سطات 48

طنجة – تطوان – الحسيمة 12

مراكش – أسفي 14

فاس – مكناس 15

بني ملال – خنيفرة 2

الشرق 13

كلميم – واد نون 5

العيون – الساقية الحمراء 12

وبلغ عدد الوفيات 240 حالة والمتعافون 10848 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.