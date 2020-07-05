إجراءات استثنائية لمحاصرة كورونا بآسفي

على إثر ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بإقليم آسفي، تقرر اعتماد سلسلة من التدابير من أجل السيطرة على الوضع الوبائي بالإقليم.

وذكر بلاغ لولاية جهة مراكش – آسفي أنه في إطار تتبع تطورات الحالة الوبائية لجائحة فيروس كورونا بإقليم آسفي، وتبعا للاجتماع المنعقد أول أمس الجمعة، ترأس والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، أمس اجتماعا بمقر عمالة إقليم آسفي، بحضور عامل الاقليم والمسؤولين الأمنيين الجهويين والمحليين والمديرة الجهوية للصحة والمندوب الاقليمي للصحة والسلطات المحلية.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي استمر لوقت متأخر من الليل، خصص لتدارس الآليات الكفيلة بضمان التحكم في انتشار الجائحة حيث أهاب والي الجهة بالجميع من أجل التجند التام لصالح المدينة وساكنتها.

ومن بين القرارات المتخذة من أجل السيطرة على الوضع، تقرر الاغلاق التام للمنطقة الحضرية الثالثة بمدينة آسفي و التي تتركز فيها الحالات الايجابية (كوفيد-19)، وإغلاق ومنع التنقل من وإلى مدينة آسفي، إلا في حالات محدودة؛ والإغلاق الفوري لمصانع التعليب 18 المتواجدة بالمدينة وتوقف نقل عمالها.

كما تقرر إغلاق المحلات التجارية على الساعة السادسة مساء؛ وإغلاق المقاهي على الساعة الثامنة ليلا؛ ومنع الولوج لشاطئ مدينة آسفي؛ وإغلاق سوقي القرب السلام والصحة المتواجدين بالمنطقة الحضرية الثالثة؛ والرفع من وتيرة عمليات التعقيم بالمنطقة الحضرية الثالثة وخصوصا في المناطق التي تتركز بها الحالات الايجابية (كوفيد-19).

وتم الاتفاق أيضا، على تعقيم الساحات العمومية والحدائق ووسائل النقل العمومية؛ والرفع من وتيرة الحملات التحسيسية و التوعوية لإعلام المواطنين بالتدابير المتخذة؛ والتكفل بالحالات الايجابية (كوفيد-19) بمستشفيات آسفي ومناطق أخرى.

وخلص البلاغ إلى أن السلطة الولائية تبقى متتبعة بشكل يومي ومستمر للوضعية الوبائية بالمدينة، داعية عموم ساكنة آسفي إلى التجاوب بإيجابية مع التدابير المتخذة الرامية للتحكم في الجائحة والعودة للحياة العادية في أقرب الآجال.