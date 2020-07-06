الفقيه: انضمامي لخريبكة قرار صائب

قال إن الفريق سيظهر بوجه مغاير في المباريات المتبقية

قال محمد الفقيه، لاعب أولمبيك خريبكة، إن فريقه سيظهر بوجه مغاير في الثلث الأخير من البطولة، رغم التوقف الطويل عن المنافسة، وتأثير الحجر الصحي، وقوة المباريات المتبقية. وأوضح الفقيه، في حوار مع «الصباح»، أن الظروف مواتية لتحقيق نتائج إيجابية، واحتلال رتبة مشرفة، وإسعاد الجماهير. في ما يلي نص الحوار:

> كيف تمر الاستعدادات في الفترة الحالية؟

> نقوم بتداريب يومية وفق الاحتياطات اللازمة. نطبق تعليمات الطاقمين التقني والطبي، ونسعى للنجاح في المهمة، قبل العودة إلى المباريات الرسمية، ولا نستعمل مستودعات الملابس، ونتفادى التجمعات، ونخوض التمارين بدون مركب نقص.

> هل تأثرتم بارتفاع درجة الحرارة؟

> المرحلة الحالية تعرف عادة ارتفاعا في درجة الحرارة، خاصة خريبكة والمناطق المجاورة لها، لذا نخوض التداريب في الفترة المسائية، بقرار من الطاقم التقني الذي يتوفر على تجربة ستفيدنا في المباريات.

> هل المدة المتبقية كافية؟

> سنستفيد من أيام إضافية، مقارنة بالفرق الملتزمة بالمباريات المؤجلة، ما يمنحنا فرصا للوصول إلى لياقة بدنية عالية، قبل مواجهة الوداد، فضلا عن المباريات الودية التي تعيدنا تدريجيا لأجواء التباري.

> هل استفدتم من فترة الحجر الصحي؟

> طبقنا تعليمات الطاقم التقني، إذ كنا نتوصل ببرامج إعدادية يومية، ونقوم بها داخل المنازل، لحسن الحظ أن أولمبيك خريبكة لا يتوفر على إصابات في صفوف لاعبيه، والكل يعمل ويجتهد في التداريب، من أجل ضمان الجاهزية، والاستعداد الجيد للثلث الأخير من البطولة.

> كيف تنظر لمستقبل أولمبيك خريبكة في البطولة؟

> سنظهر بصورة مغايرة، وسننافس على رتبة مشرفة، رغم صعوبة المهمة أمام فرق تنافس على اللقب، وأخرى على البقاء، لكن المجموعة عازمة على التألق، وستلعب بدون مركب نقص داخل وخارج الميدان.

> هل تتخوفون من مواجهة الوداد؟

> اعتاد أولمبيك خريبكة تقديم مباريات جيدة بالبيضاء، وتحقيق نتائج مهمة، سواء أمام الوداد أو الرجاء، لذا فإننا واثقون من أنفسنا، ولدينا إمكانيات محترمة، ستجعلنا ندا قويا للفريق الأحمر، وسنبحث عن الفوز في أول مباراة لنا بعد استئناف منافسات البطولة.

> كيف تقيم تجربتك مع أولمبيك خريبكة؟

> التحاقي بأولمبيك خريبكة كان قرارا صائبا، لأنني وجدت الدعم والمساندة من كل مكونات الفريق، بما فيهم الجماهير، وسرعان ما انسجمت مع المجموعة التي تضم عناصر متمرسة، بقيادة المدرب أحمد العجلاني الذي يعتبرني واحدا من الأسماء المعول عليها لتقديم الإضافة.

> هل تتدرب على الكرات الثابتة؟

> سجلت عدة ضربات الأخطاء بالقدم اليمنى، وسأواصل على ذلك رفقة أولمبيك خريبكة، لذا أكررها في الحصص التدريبية، وأعد الجماهير بمزيد من الأهداف من ضربات أخطاء، وأيضا التسديد من خارج منطقة الجزاء.

في سطور

الاسم الكامل: محمد الفقيه

تاريخ ومكان الميلاد: 2 يوليوز 1990 بالبيضاء

لعب للرجاء والتكوين المهني والاتحاد البيضاوي وشباب المسيرة والكوكب المراكشي والجيش الملكي ويوسفية برشيد

أجرى الحوار: عبد العزيز خمال (خريبكة)