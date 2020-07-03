الجامعة: النهيري لاعب للوداد إلى آخر مباراة

الفيلالي قال إن العقود تنتهي بانتهاء مباريات الموسم والميركاتو يفتتح في 16 شتنبر

وضع حسن الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة وقانون اللاعب بجامعة كرة القدم، حدا للجدل الذي أثاره محمد النهيري، بخصوص نهاية عقده مع الوداد الرياضي.

وقال الفيلالي، في تصريح ل”الصباح”، إن النهيري، لاعب للوداد حتى آخر مباراة في الموسم، لأنه مرتبط بعقد مع الفريق لموسم رياضي، والموسم الرياضي لم ينته بعه وينتهي بآخر مباراة فيه”.وأضاف الفيلالي أن الوضع لا ينطبق على النهيري، بل على جميع اللاعبين الذين تشير عقودهم إلى أنها مستمرة إلى 30 يونيو.

وقال العضو الجامعي “نحن نلعب الكرة حسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، والقوانين الوطنية، وليس حسب أهوائنا”، مشيرا إلى أن الجامعة توصلت بدورية من “فيفا”، بهذا الصدد.

واعتبر الفيلالي أن تمديد العقود للموسم المقبل يبقى رهين التفاوض بين الطرفين بشكل عاد.

وقال النهيري، في تصريح صحافي، “أنا بحاجة إلى أن يكون مستقبلي واضحا. عقدي انتهى، ولم يتم الاتصال بي من قبل إدارة الوداد”.

وأضاف “كنت أنتظر اتصالا من سعيد الناصري، رئيس الوداد، للتحدث معه بخصوص مستقبلي مع الفريق، فأنا لا يمكنني اللعب بدون ضمانات. في النهاية أنا لاعب محترف”، موضحا أن النادي مدين بـ94 مليونا.

من ناحية ثانية، قال الفيلالي إن الانتقالات الصيفية ستنطلق رسميا في 16شتنبر المقبل، وتستمر إلى 31 أكتوبر، فيما لم يتم الحسم بعد في الانتقالات الشتوية.

عبد الإله المتقي