بنشيخة في طريق العودة إلى الجديدة

اجتماع بينه وبين الرئيس لتقريب وجهات النظر واختيار مساعديه

علمت “الصباح” من مصادر مقربة من الدفاع الجديدي، أن مسؤوليه أجروا اتصالات، أخيرا، مع مدرب مولودية وجدة، الجزائري عبد الحق بنشيخة، لقيادة الفريق الجديدي خلال الموسم المقبل.

وكشفت المصادر ذاتها أن المفاوضات قطعت أشواطا هامة، بين مسؤولي الفريق الجديدي وبنشيخة، حيث أبدى هذا الأخير موافقته المبدئية للعودة إلى قيادة الفريق الجديدي الذي فاز معه بلقب كأس العرش في 2013.

وتأتي رغبة مسؤولي الفريق الجديدي في التعاقد مع بنشيخة، بعدما أبدى رغبته في عدم تجديد عقده مع فريقه الحالي مولودية وجدة، رغم إلحاح مسؤولي وجدة، بعدما بصم معه على موسم جيد باحتلاله لحدود الدورة 20 الرتبة الثالثة.

وأشارت المصادر إلى أنه يتوقع أن يحل عبد الحق بنشيخة بالجديدة للاجتماع مع رئيس الفريق الجديدي عبد اللطيف المقتريض، الذي أجرى اتصالات هاتفية معه بغية تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بحكم العلاقة التي تجمع بينهما منذ إشرافه على الفريق الجديدي إبان الرئيس السابق سعيد قابيل.

ويتوقع أن يرافق بنشيخة في حال تعاقده مع الفريق الجديدي، مساعده عبد الرزاق بلعربي اللاعب السابق للفريق الجديدي، الذي اشتغل معه بالعديد من الأندية الوطنية، التي أشرف على تدريبها.

يشار إلى أن جمال أمان الله المدرب المؤقت للفريق الجديدي، الذي كان مساعدا للجزائري عبد القادر عمراني، المنفصل أخيرا عن الفريق، يشرف على تداريب الفريق الجديدي، استعدادا لاستئناف الدوري، الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعاقد الفريق الجديدي، أخيرا، مع المعد البدني نور الدين لغماتي، الذي سبق له أن اشتغل رفقة عبد الحق بنشيخة وعبد الرزاق بلعربي.

وغادر بنشيخة الفريق الجديدي بعد نهاية الموسم الرياضي 2016/2017، إلى الرجاء، قبل أن يتعاقد مع اتحاد طنجة ثم مولودية وجدة.

أحمد سكاب (الجديدة)