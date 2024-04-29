Africa Specialty Risks تطلق سندات ASR Syndicate 2454 في لويدز

أطلقت Africa Specialty Risks (ASR)، الشركة المتخصصة في (إعادة) التأمين والمركزة على إفريقيا، سندات ASR Syndicate 2454 متمحورة في كتابة الأعمال عبر إفريقيا. إنها أول سندات مركزة على إفريقيا تكتب الأعمال في لويدز وتُدار من قبل Apollo.

بدأت سندات ASR Syndicate رسميًا في الكتابة في 26 أبريل 2024 ولديها خطة للأقساط الإجمالية بنحو 70 مليون جنيه إسترليني لعام 2024.

ستركز السندات على كتابة خطوط الأعمال الحالية لشركة ASR، والتي تشمل المخاطر السياسية وتأمين التجارة، والعنف السياسي والإرهاب، والمتغيرات، والطاقة، والعقارات، والبناء، والمسؤولية، والمعاهدات. هناك خطط لإطلاق خطوط عمل جديدة في عام 2024، بناءً على الموافقات الضرورية.

تُقدم هذه الفرصة فرصة فريدة لشركة ASR ولويدز، باستغلال شبكة ASR الواسعة وخبرتها في إفريقيا، وجلب الأعمال الأفريقية ذات الجودة العالية المصدرة محليًا إلى سوق لندن. ستسعى السندات إلى بناء تكتلات لويدز بعد سندات 2454 لتحقيق سعة أكبر.

ستستفيد ASR أيضًا من العلامة التجارية العالمية لـ لويدز والتراخيص لسد الفجوة الكبيرة في السعات الكوربوراتيفية والخاصة للعملاء في جميع أنحاء إفريقيا.

حاليًا، تأتي فقط 2% من أعمال لويدز من إفريقيا، شيء يوضع سندات ASR 2454 في مكان استراتيجي للتوسع. بدأت ASR في الكتابة في فبراير 2021، بهدف محدد لسد الفجوة التأمينية في إفريقيا وتسهيل الاستثمار الدولي في جميع أنحاء القارة. حتى الآن، قامت ASR بتخفيف المخاطر بأكثر من 20 مليار دولار من المشاريع والأصول عبر 49 دولة أفريقية. وقد قامت ASR فيما بعد بكتابة الأعمال في الشرق الأوسط وحصلت مؤخرًا على موافقة “مبدئية” من هيئة خدمات دبي المالية لفتح مكتب في الإمارة.

ستكمل سندات 2454 في لويدز الترتيبات الموجودة لـ ASR مع إعادة التأمين الأفريقية الدولية والمحلية.

علق Mikir Shah، الرئيس التنفيذي لشركة ASR: “نحن مسرورون بأن سندات 2454 الآن قد بدأت في العمل في لويدز.”

“عبر ASR، نحن نبني عملاً يركز بشكل أساسي على زيادة تغطية التأمين في إفريقيا، وسندات 2454 هي خطوة إيجابية أخرى تساعدنا في تحقيق هدفنا.

“نأمل في العمل مع Apollo ولويدز لتقديم حلول مبتكرة لتخفيف المخاطر إلى سوق التأمين الأفريقية وتشجيع رأس المال الدولي عالي الجودة والاستثمار للاستفادة من الفرص الهائلة التي نراها في القارة.”

علق Martin Boreham، الشخص المنفذ لـ Syndicate 2454 ومدير التأمين في ASR: “هذا تطور مثير لشركة ASR، فرصة لتوفير سعة إضافية لإفريقيا من خلال لويدز، إلى جانب علاقاتنا الحالية مع المعاهدات.

“طموحنا هو أن نكون السوق المفضلة في لويدز لإفريقيا، والعمل مع مقدمي السعة الآخرين في لويدز لعرض الفرص في إفريقيا التي نراها بالفعل للمؤمنين على أساس يومي.”

علق Andrew Gray، مدير السندات الشريكة الاستراتيجية في Apollo: “بلوغ هذه النقطة الميلادية الرائعة هو شهادة على جهود Apollo و ASR وخبرتها وتعاونها. نحن فخورون بأن نكون شريكًا مختارًا لشركة ASR، التي تقدم شيئًا جديدًا ومبتكرًا إلى سوق لويدز، ومتحمسون لرؤية ما يمكن أن تنتجه الشراكة في المستقبل.”

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