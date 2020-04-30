نشرة خاصة … طقس حار بعدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن عددا من مناطق المملكة من المرتقب أن تعرف طقسا حارا ابتداء من يوم غد الجمعة إلى الاثنين المقبل

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن طقسا حار يتراوح ما بين 36 و41 درجة، سيهم ابتداء من بعد غد السبت، وإلى غاية الاثنين المقبل، عمالات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان ومراكش والرحامنة واليوسفية وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح وشيشاوة والخميسات وأكادير ادوتانان وانزكان ايت ملول وشتوكة ايت باها وتيزنيت وسيدي افني وتارودانت وكلميم وطانطان وطاطا وآسا الزاك وطرفاية والعيون والسمارة وبوجدور وواد الذهب وأوسرد.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال يوم الأحد المقبل، ستتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و39 درجة في كل من عمالات وأقاليم القنيطرة وفاس ومكناس ومولاي يعقوب والحاجب وتاونات والرباط وسلا والصخيرات وتمارة والمحمدية والدار البيضاء والنواصر وبرشيد وبنسليمان ومديونة وخريبكة والجديدة وآسفي وسيدي بنور والصويرة وسطات ووجدة وتاوريرت وكرسيف.

ويم الاثنين المقبل، تضيف النشرة الخاصة، ستشهد عمالات وأقاليم تاوريرت وكرسيف ووجدة وفاس ومكناس ومولاي يعقوب وتاونات والحاجب وسطات وبنسليمان وبرشيد وخريبكة ارتفاعا في درجة الحرارة حيث ستتراوح ما بين 35 و39 درجة.

وخلصت النشرة إلى أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة (ما بين 32 و36 درجة) سيهم ابتداء من يوم غد الجمعة أقاليم تارودانت ومناطق الرحامنة وتانسيفت.