السديس: عودة الطواف والسعي وصلاة الجماعة خلال أيام

بعد نحو شهرين على إغلاقهما بشكل كامل بسبب فيروس كورونا، كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس أن الصلاة والطواف والسعي في الحرمين الشريفين ستعود في غضون أيام، دون أن تحدد تاريخ الافتتاح.

ويظهر السديس في تسجيل مصر قصير نشره حساب رئاسة شؤون الحرمين على “سناب شات”، وهو يقول: “أبشر واطمئن إنها أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة”.

ولم يحدد السديس كذلك إذا كانت هذه العودة مشروطة بأشخاص معينين سيسمح لهم بالدخول أو أنها عامة لكل الراغبين.

وأغلقت السعودية الحرمين الشريفين وأوقفت العمرة منذ بدايات مارس الماضي، كما أغلقت جميع مساجدها في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا.

ومؤخرا استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أجهزة التطهير والتعقيم بتقنية “تك الأوزون” ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للمسجد الحرام والكعبة المشرفة لمنع انتشار فيروس كورونا، والقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح.

كما دشنت كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية والتي تعمل على تبيان درجة حرارة الأشخاص الداخلين للمسجد الحرام، حيث يميز البرنامج كل شخص ودرجة حرارته في حال تجاوزت درجة حرارته الدرجة المسموح بها لدخول المسجد الحرام.