تسجيل 37 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4289 حالة.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 890 حالة، بعد تماثل 112 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 167.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 27 ألف و787 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.